23 maja 2023 roku rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty. Pierwszego dnia uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zmierzą się z językiem polskim. Jakie lektury muszą znać uczniowie? Z jakimi zadaniami zmierzą się na egzaminie? Co jeszcze powinni powtórzyć? Zebraliśmy odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chociaż egzaminu ósmoklasisty nie można oblać, to jednak warto postarać się o jak największą liczbę punktów. To wynik egzaminu w znacznym stopniu decyduje o tym, do jakiej szkoły dostanie się absolwent podstawówki.

Do egzaminu ósmoklasisty zostało jeszcze kilka miesięcy, ale systematyczne powtórki warto zacząć już teraz. Test z języka polskiego zacznie się 23 maja 2023 roku, punktualnie o godzinie 9 i potrwa 120 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Lista lektur

Lista lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty 2023:Charles Dickens - "Opowieść wigilijna"

Aleksander Fredro - "Zemsta"

Jan Kochanowski - wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

Aleksander Kamiński - "Kamienie na szaniec"

Adam Mickiewicz - "Reduta Ordona"

Adam Mickiewicz - "Śmierć Pułkownika"

Adam Mickiewicz - "Świtezianka"

Adam Mickiewicz - "Dziady część II"

Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz" (całość)

Antoine de Saint-Exupéry - "Mały Książę"

Henryk Sienkiewicz - "Quo vadis"

Henryk Sienkiewicz - "Latarnik"

Juliusz Słowacki - "Balladyna"

wiersze wybranych poetów.

Na egzaminie mogą również pojawić się zadanie dotyczące lektur obowiązkowych z poprzednich lat:

Jan Brzechwa, "Akademia Pana Kleksa"

Janusz Christa, "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" (komiks)

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, "Mikołajek" (wybór opowiadań)

Rafał Kosik, Felix, "Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi"

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

Clive Staples Lewis, "Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa"

Adam Mickiewicz, "Powrót taty", "Pani Twardowska", "Pan Tadeusz" (fragmenty)

Ferenc Molnár, "Chłopcy z Placu Broni"

Bolesław Prus, "Katarynka"

Juliusz Słowacki, "W pamiętniku Zofii Bobrówny"

John Ronald Reuel Tolkien, "Hobbit, czyli tam i z powrotem"

Henryk Sienkiewicz, "W pustyni i w puszczy"

Józef Wybicki, "Mazurek Dąbrowskiego"

Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o: Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce

Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie

Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie

Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce.

Typy zadań na egzaminie ósmoklasisty

Arkusz egzaminu ósmoklasisty składa się z dwóch części. Pierwsza to zadania odnoszące się do fragmentów tekstu literackiego i nieliterackiego: naukowego, popularnonaukowego, publicystycznego. W tej części mogą pojawić się też zadania sprawdzające wiedzę językową, np. zadania odnoszące się do przysłów i frazeologizmów.

Druga część arkuszu to wypowiedź pisemna. Uczniowie mają do wyboru wypowiedź twórczą - opowiadanie, lub odtwórczą - rozprawkę. W zadaniu określona jest minimalna liczba słów jaką powinna liczyć praca.

W pierwszej części egzaminu uczniowie znajdą zadania zamknięte jednokrotnego wyboru, typu A,B,C,D lub PRAWDA/FAŁSZ. Zadania z lukami do wypełnienia. Zadania otwarte, w których ósmoklasiści muszą napisać krótszą formę pisemną i zadania z dłuższą wypowiedzią pisemną.

Co jeszcze powtórzyć przed egzaminem?

Oprócz lektur warto powtórzyć też materiał z zakresu ortografii, interpunkcji i gramatyki. Szczególnie skuteczną formą utrwalenia materiału jest rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych. W tym celu warto sięgnąć od arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat:

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2021

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2020

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2019