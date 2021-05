Dziś 2 maja - Dzień Flagi. Tradycyjnie RMF FM zaprasza na wspólnie świętowanie pod Biało-Czerwoną. Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku przygotowaliśmy dla Was niespodziankę.

RMF FM zaprasza na świętowanie Dnia Flagi / RMF FM

W tym roku 2 maja nasza flaga, na skrzydłach legendarnego samolotu "Wiedeńczyk" wzniesie się w powietrze i poleci do Was, by zjednoczyć wszystkich pod Biało-Czerwoną!

Wypatrujcie nas na niebie, śledźcie relacje na radiowych stronach w interencie oraz naszych profilach społecznościowych. Słuchajcie RMF FM od rana! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo ciekawych informacji z Biało-Czerwoną w roli głównej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: "Wiedeńczyk" legendarny samolot, popularny "Antek"

Wspólne świętowanie 2 maja to tradycja w RMF FM. Mimo codziennych sporów, kłótni, podziałów - nasi Słuchacze już nieraz udowodnili, że da się to zrobić!

Jak świętowaliśmy kiedyś

Już w 2013 razem zakładaliśmy szaliki na pomniki!

Szaliki na pomniki / RMF FM

W 2014 nad Bulwarami Wiślanymi w Krakowie wynieśliśmy balonem gigantyczną biało-czerwoną flagę na wysokość 152 metrów!

Gigantyczna flaga nad Krakowem! RMF FM

Pamiętacie 2015? Wtedy rozwiesiliśmy flagi na pięciu szczytach: Rysach, Babiej Górze, Śnieżce, Tarnicy i Łysicy.

Polska flaga na Rysach / RMF FM

Polska flaga na Śnieżce / RMF FM

Rok później świętowaliśmy z Wami na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie w narodowe barwy przystroiliśmy Ratusz.

2 maja 2018 i 2017 roku zorganizowaliśmy biało-czerwone sztafety. Najpierw nasza ekipa przemierzyła kraj z północy na południe - z Helu na Giewont, a następnie w odwrotnym kierunku: zaczęliśmy pod Tatrami, a zakończyliśmy na Pomorzu, na pokładzie ORP Błyskawica. Były: gwiazdy, politycy i oczywiście Wy nasi kochani słuchacze!

Pokonaliśmy setki kilometrów, by dotrzeć z biało-czerwoną flagą na Giewont. RMF FM

Biało-czerwona sztafeta przemierzyła całą Polskę. Zobacz to na filmie Piotr Biedroń/RMF FM

W 2019 roku, krakowskie Błonia zalało morze flag, rok temu ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie.

Dzień Flagi z RMF FM: W ogrodach Zamku Królewskiego stworzyliśmy Morze Flag Piotr Biedroń / RMF FM