Wielkie emocje, ale i skupienie. W Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się VI Dyktando Krakowskie. Wśród pogromców ortografii był także gość specjalny - muzyczna gwiazda Michał Szczygieł.

VI Dyktando Krakowskie / Jacek Skóra / RMF FM

Do udziału w dyktandzie zgłosiło się 500 dorosłych i 100 dzieci. Oba teksty - dla dorosłych oraz w kategorii junior, to ciekawe opowieści, jednak najeżone wieloma trudnymi wyrazami. Podobnie jak w poprzednich latach przygotowano dwie kategorie wiekowe: junior do 15. roku życia oraz open - dla dorosłych.

Na dużej auli Auditorium tekst pisali dorośli. Każde zdanie powtarzane było kilka razy, a tekst czytała m.in. profesor Mirosława Mycawka.

Obok, w drugiej sali, dziennikarka RMF FM Ewa Kwaśny przeczytała dyktando dla juniorów.

To właśnie uczestników kategorii junior wspierał Michał Szczygieł.

Instagram Post

Wszyscy uczestnicy otrzymali od nas radiowe niespodzianki!

Po zakończeniu dyktanda, rozpoczęło się spotkanie z Michałem Szczygłem. Prowadzi je Daniel Dyk!

Wideo youtube

VI Dyktando Krakowskie za nami! Jacek Skóra / RMF FM

Tekst dyktanda, tak jak w latach ubiegłych, przygotowała dr hab. Mirosława Mycawka. Jak przyznawała w rozmowie z RMF FM, dyktando dla dorosłych ma być trudne, ponieważ brały w nim udział osoby bardzo dobrze przygotowane. Dyktando dla dzieci było zdecydowanie łatwiejsze.

Uroczyste ogłoszenie Krakowskiego Mistrza Ortografii rozpocznie się o godz. 15. Nagrody w dyktandzie dla juniorów ufundowało radio RMF FM.

"Tekst trudny, ale ciekawy"

Uczestnicy VI Dyktanda Krakowskiego stwierdzili, że tekst był bardzo trudny, ale też bardzo ciekawy.

Bardzo ciekawa historia i fajnie, że było też użyte trochę języka staropolskiego. Największy problem sprawiły mi nazwy miejscowości, trochę zapomniane, trochę nietypowe - mówił jeden z uczestników.

Instagram Post

Ciekawy tekst, dużo było staropolszczyzny, dużo nazw własnych - tłumaczyła inna z uczestniczek.

Było się na czym wyłożyć. Błędy były, ale ile, to zobaczymy - dodawała kolejna osoba, która wzięła udział w Dyktandzie.

Instagram Post