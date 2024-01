10:11

Przed głównym wejściem do Sejmu jest mnóstwo dziennikarzy. Ich kamery i aparaty fotograficzne są wycelowane na wejście - relacjonuje reporterka RMF FM Anna Zakrzewska. Ale możliwości wejścia na teren parlamentu jest kilka: od strony hotelu poselskiego, biura przepustek i od tyłu budynku.

10:03

Reporter RMF FM, który jest przed biurem przepustek, donosi, że na teren Sejmu wchodzą kolejni posłowie. Widział tak ok. 20 policjantów oraz kilka manifestujących osób. "Kamińskiego i Wąsika tu nie ma" - mówił w Faktach RMF FM o 10:00.

09:51

Przed gmachem Sejmu coraz więcej dziennikarzy. Pojedyncze osoby demonstrują - donosi na X reporter RMF FM.