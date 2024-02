"Jeżeli mój klub nie będzie wyrażał zgody na to, żebym do niego przystąpiła, to zostanę posłem niezrzeszonym" - tak o objęciu mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim powiedziała Monika Pawłowska. Kilka dni temu była posłanka poinformowała, że otrzymała od marszałka Sejmu Szymona Hołowni pismo w tej sprawie.

Monika Pawłowska / Bartłomiej Wójtowicz / PAP Jak informował z Sejmu dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, Monika Pawłowska przed południem weszła z dokumentami do gabinetu marszałka Sejmu. Po wyjściu na korytarz sejmowy odpowiadała na pytania dziennikarzy. Jeżeli mój klub nie będzie wyrażał zgody na to, żebym do niego przystąpiła, to zostanę posłem niezrzeszonym - powiedziała Pawłowska. Na pytanie o to, co ją skłoniło do podjęcia decyzji o objęciu mandatu po Mariuszu Kamińskim, gdy Prawo i Sprawiedliwość mówi, że Mariusz Kamiński jest nadal posłem, odpowiedziała: Ja osobiście bardzo cenię sobie ministra Kamińskiego jako człowieka. Ma wysoką kulturę i mam nadzieję - z państwa doniesień to wiem - że będzie startował do europarlamentu. Jeśli będzie startował z Lubelszczyzny, zrobię wszystko, żeby miał ten mandat - zaznaczyła. Kiedy Monika Pawłowska złoży ślubowanie? Tego nie ustaliliśmy z marszałkiem - mówiła. Podkreśliła, że "nie z każdą linią partii muszę się zgadzać", a swoją decyzję "konsultowała ze swoimi wyborcami (...) z samorządowcami". Można być w jednym klubie (...) i mieć różne poglądy - dodała. Informację o decyzji Moniki Pawłowskiej jako pierwsza przekazała Wirtualna Polska. Pismo od Szymona Hołowni W sobotę informowaliśmy o tym, że Monika Pawłowska przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, iż otrzymała od marszałka Sejmu Szymona Hołowni pismo w sprawie mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim. W opublikowanym przez byłą posłankę piśmie skierowanym do niej przez marszałka Sejmu czytamy, że "wygasł mandat posła Mariusza Kamińskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie". "W związku z powyższym uprzejmie informuję o przysługującym Pani pierwszeństwie do mandatu jako kandydatce z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów" - przekazał Szymon Hołownia w piśmie. "Oświadczenie o przyjęciu mandatu powinno być złożone na moje ręce w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia" - wyjaśnił. Jak dodał, "niezłożenie oświadczenia w tym terminie oznacza zrzeczenie się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu". Hołownia przekazał w piśmie skierowanym do Moniki Pawłowskiej, że przysługuje jej prawo do złożenia na ręce marszałka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, "oświadczenia o zrzeczeniu się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów". Sobotni komentarz byłej posłanki Monika Pawłowska w sobotę skomentowała w mediach społecznościowych treść pisma od marszałka Sejmu. "Dziękując za wszystkie przesłane pytania i wykonane telefony, odpowiadając na wysokie zainteresowanie, informuję, że wczoraj otrzymałam od Marszałka Szymona Hołowni pismo dotyczące objęcia mandatu poselskiego" - napisała była posłanka. Jak dodała, "do piątku odpowiem na pismo Pana Marszałka". Kim jest Monika Pawłowska? Monika Pawłowska swoją działalność polityczną zaczynała w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a w 2019 roku została posłanką z listy Lewicy. W marcu 2021 roku opuściła klub i przeszła do Porozumienia. W wyborach parlamentarnych z 2023 roku kandydowała do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości - tej samej, co Mariusz Kamiński. Nie zdobyła jednak mandatu poselskiego. Zobacz również: Odsiadywał wyrok za "obrazę Łukaszenki". Więzień polityczny zmarł w kolonii karnej

