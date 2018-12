Kraków rozświetlą dziś świąteczne iluminacje. Po południu na Rynku Głównym zabłysną światełka na największej i najpiękniejszej choince w mieście. W świąteczny nastrój wprowadzi wszystkich zespół Enej, który wystąpi na scenie głównej targów bożonarodzeniowych.

/ foto. pixabay /

O godz. 16:30 na Rynku Głównym w Krakowie rozpocznie się koncert zespołu Enej promujący płytę "Kolędy pod wspólnym niebem". W tym samym czasie dla najmłodszych mieszkańców stolicy Małopolski przygotowano gry i zabawy na scenie przy choince.

O godz. 17 na 15-metrowej choince na Rynku Głównym w Krakowie rozbłyśnie 26000 diod. Drzewko będzie przystrojone elementami nawiązującymi do domowych choinek.

/ materiały prasowe /

Dziś też oficjalnie rozpoczną się też tradycyjne targi bożonarodzeniowe na Rynku Głównym w Krakowie. To idealna okazja nie tylko do kupienia świątecznych wyrobów, ale także do wzięcia udziału w licznych wydarzeniach towarzyszących. Sprzedawcy otworzą swoje kramy, na których będą królowały świąteczne ozdoby, odzież oraz rękodzieło. Dodatkowo na stoiskach będzie można spróbować pysznych potraw z grilla, staropolskich pierogów, rozgrzewających zup czy niezastąpionego chleba ze smalcem. Na miłośników małego co nieco czekają prażone orzechy, pieczone kasztany oraz świąteczne ciasteczka i pierniki.

W ramach targów, przy pomniku Adama Mickiewicza spotkają się twórcy szopek. Najbarwniejszym elementem będzie korowód kolędników.