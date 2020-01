"Cuda, cuda ogłaszają" - pod takim hasłem przeszły ulicami 872 miejscowości w Polsce i 21 za granicą Orszaki Trzech Króli. "Chcemy rozkolędować Polskę" - podkreślała rzeczniczka prasowa Orszaku Trzech Króli Jolanta Stachacz.

Warszawski Orszak Trzech Króli / Tomasz Gzell / PAP

Pierwszy Orszak Trzech Króli w 2009 r. wyruszył z placu Zamkowego na Nowe Miasto pod niepisanym hasłem "Kolędujemy".

W tym roku chcemy jeszcze raz podkreślić ideę wspólnego kolędowania, która przyświeca naszej inicjatywie od początku. Chcemy rozkolędować Polskę. W tegorocznym orszaku ponownie wyjdziemy z kolędami poza świątynie, poza rodzinne domy, wyjdziemy na ulice naszych miejscowości. Chcemy przypomnieć polskie kolędy, piękne utwory, głęboko teologiczne, a jednocześnie bardzo jasne w przekazie - od najstarszej "Anioł pasterzom mówił" - do najbardziej współczesnych, od najbardziej znanych do zapomnianych - mówiła Jolanta Stachacz.

Nawiązując do tegorocznego hasła orszaku, podkreśliła, że jest ono fragmentem refrenu kolędy "Dzisiaj w Betlejem".



"Będziemy dziękowali za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej ojczyzny"

Będziemy dziękowali za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej ojczyzny, za cud nad Wisłą, (...) 100 lat temu, za cud dokonany za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, na którego beatyfikację oczekujemy w tym roku, za cuda, które zdarzają się wokół nas, których doświadczamy na co dzień - zaznaczyła rzeczniczka.



W czasie pochodów w 56 miejscowościach odbywa się zbiórka publiczna pieniędzy pod hasłem "Podaruj dzieciom wakacje". Dochód z niej zostanie przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Każdy będzie miał możliwość zgłoszenia podmiotu organizującego wyjazdy wakacyjne i ubiegania się o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Fundacji Orszaku Trzech Króli i pomysłodawca jego idei Piotr Giertych podkreślił, że była to inicjatywa od samego początku otwarta na wszystkich.

Zapraszaliśmy wszystkie media, wszystkich mieszkańców Warszawy, wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w nich, razem kolędować i cieszyć się z tego wielkiego dnia. Idea bardzo dobrze się przyjęła, a w Warszawie od samego początku były tłumy. Po dwóch latach dołączyły się także inne miejscowości w Polsce, a potem zaczęły się dołączać inne kraje - przypomniał Giertych.



Dodał, że organizatorom zależy na przekazywaniu dzieciom historii Ewangelii. Jest to wydarzenie bardzo jednoczące wszystkich Polaków na całym świecie, a jednocześnie jest to wydarzenie apolityczne. My się nie mieszamy w politykę, nie wykorzystujemy orszaku do manifestowania naszych poglądów, tym bardziej, że każdy z nas ma inne poglądy i nie mieszamy się w politykę - zaznaczył Piotr Giertych.

Największy orszak w Warszawie

Największy orszak po raz dwunasty przeszedł ulicami Warszawy. Tradycyjnie uczestnicy spotkali się na placu Zamkowym. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz o godz. 12:00 zainaugurował pochód orszaku modlitwą Anioł Pański, następnie odczytano fragment Ewangelii o wędrówce Trzech Mędrców za Gwiazdą do Betlejem.

Wszystko to poprzedził wymarsz Orszaku Rodziny prowadzonego przez Świętą Rodzinę z osiołkiem, w towarzystwie aniołów i w eskorcie Rzymian. Orszak Rodzinny składał się z rodzin z małymi dziećmi.

Barwny pochód przeszedł Traktem Królewskim na pl. Piłsudskiego, gdzie ustawiona została stajenka. Prowadzili go trzej królowie - Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizujący trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę. W drodze do stajenki królowie mijali sceny: dwór Heroda, walkę dobra ze złem, bramę anielską. Na scenie głównej zaplanowano powitanie Świętej Rodziny i pokłon Trzech króli.

Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Uroczystość Trzech Króli obchodzona jest także jako dzień misyjny. 6 stycznia od 2011 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Według Ewangelii św. Mateusza za panowania w Judei króla Heroda do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Mędrców w średniowieczu zaczęto nazywać Trzema Królami i nazwa ta przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w. W XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są w Kolonii w Niemczech.

