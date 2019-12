24 grudnia lepiej nic nie naprawiaj, zadbaj, by liczba gości podczas wieczerzy była parzysta, a pod talerz wigilijny wsuń monetę... Dlaczego? Zapoznaj się z listą wigilijnych przesądów.

1. Nie płacz w Wigilię - o dobre samopoczucie w Wigilię warto zadbać już od samego rana. Według przesądu - jeśli tego dnia będziemy poddenerwowani i nieszczęśliwi, to tak będzie wyglądać nasz cały rok;



2. Nie wdawaj się w kłótnie - dobrze być w tym dniu życzliwym dla innych; lepiej też nie wdawać się w kłótnie - to grozi tym, że będziemy mieć zatargi z ludźmi przez następne 12 miesięcy;



3. W Wigilię lepiej nic nie naprawiaj - zabieranie się do szycia i choćby najmniejszych napraw wróży, że na ciągłym naprawianiu upłynie nam cały rok;



4. Uważaj, żeby nie zachorować - W Wigilię lepiej zadbać szczególnie o swoje zdrowie i nie narażać się na złapanie przeziębienia; w przeciwnym razie wróży nam to, że będziemy się zmagać z chorobami przez cały rok;



5. W Wigilię nic nikomu nie pożyczaj - zwłaszcza pieniędzy; to ma źle wróżyć pożyczającemu - będzie on cierpiał niedostatek przez kolejne 12 miesięcy;



6. Nie wydawaj pieniędzy, ureguluj długi - W Wigilię lepiej nie szastaj pieniędzy, bo nie będą się Ciebie "trzymać". Jeśli masz długi - ureguluj je, by nie mieć problemów finansowych.



7. Zadbaj, by to mężczyzna był osobą, która jako pierwsza przekroczy w wigilię próg Twojego domu - jeżeli 24 grudnia jako pierwszy przekroczy próg naszego domostwa mężczyzna - domownicy będą cieszyć się szczęściem cały rok. Pecha ma przynieść natomiast przekroczenie progu przez kobietę.

8. Zadbaj, by liczba uczestników podczas wieczerzy wigilijnej była parzysta - Nieparzysta liczba uczestników wieczerzy może sprowadzić na domowników pecha;



9. Skosztuj każdej potrawy z wigilijnego stołu - według kolejnego przesądu, należy zjeść wszystkie wigilijne potrawy lub przynajmniej ich skosztować. To ma zapewnić, że w nadchodzącym roku niczego nam nie zabraknie. Niektórzy wierzą, że na stole nie może zabraknąć fasoli - ta wróży dobrobyt.

10. Zjedź jabłko i orzecha - oprócz tradycyjnych potraw wigilijnych, warto zjeść podczas wieczerzy jabłko, które ma zapobiec w nadchodzącym roku bólowi gardła i orzecha - by przeciwdziałać... bólowi zębów.



11. Wsuń monetę pod talerz wigilijny - pod talerz wigilijny warto wsunąć monetę. To ma nam zagwarantować pomyślność finansową;

12. Włóż ususzoną łuskę karpia do portfela - Jeśli chcemy, by pieniądze się nas lepiej "trzymały", powinniśmy schować do portfela ususzoną łuskę. I nie wyjmować jej stamtąd przez cały rok!



13. Udekoruj stół na czerwono i złoto - to kolory, które mają zapewnić bogactwo i szczęście.

