​Od poniedziałku trwa akcja "Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM". Nasi wysłannicy odwiedzają szpitale covidowe w całym kraju, by w imieniu naszych słuchaczy podziękować pracownikom ochrony zdrowia za ich ciężką pracę przy leczeniu chorujących na Covid-19. Dziś nasz konwój dotrze do szpitali w Białymstoku, Warszawie i Kielcach.

Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM

Lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, którzy są z nami w tych ciężkich chwilach bardzo dziękujemy!

Chcemy okazać wdzięczność służbie zdrowia za to, że nie tylko od święta walczy o życie i zdrowie nasze i naszych najbliższych! Dlatego w tym roku postanowiliśmy zorganizować akcję Choinki dla medyków od RMF FM. Nasz świąteczny żółto-niebieski konwój wyruszył w Polskę, aby odwiedzić szpitale covidowe i podziękować służbie medycznej za poświecenie!

Dziś nasi wysłannicy zawitają do trzech szpitali: Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

A już w piątek będziemy w Rzeszowie i w Puławach.

Gdzie już byliśmy

W poniedziałek byliśmy m.in. przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach, który od początku pandemii, od marca leczy pacjentów z koronawirusem. Tyska placówka była jednym z pierwszych jednoimiennych szpitali w Polsce. Teraz przyjmuje zakażonych pacjentów, którzy wymagają także innego specjalistycznego leczenia. W szpitalu w Tychach pomoc znalazło już około 1600 chorych.

Tychy: Pacjentom życzymy zdrowia a medykom siły Jacek Skóra / RMF FM

Na Dolnym Śląsku zawitaliśmy do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. To jeden z głównych ośrodków leczenia pacjentów z Covid-19 w województwie dolnośląskim. Do tej pory wyleczono tam ponad 1200 osób. Przy placówce otwarto niedawno pierwszy w Polsce szpital modułowy dla chorych z koronawirusem. Zbudowano go z kontenerów. ZOZ zyskał w ten sposób dodatkowych 65 łóżek covidowych.

Choinki dla medyków na Dolnym Śląsku Paweł Pyclik / RMF FM

Byliśmy też w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. W tej chwili do tej placówki trafiają wyłącznie pacjenci zakażeni koronawirusem oraz tacy, którzy oprócz zakażenia, mają też inne schorzenia. To jedyna obecnie taka placówka na Opolszczyźnie. Przebywają tam również pacjenci z innych województw: łódzkiego, małopolskiego, śląskiego czy dolnośląskiego. Obecnie w szpitalu jest ok. 140 chorych, a w szczytowym momencie było ich ok. 200.

We wtorek zawitaliśmy do Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, który jako pierwszy w kraju zetknął się bezpośrednio z koronawirusem. To na tamtejszy oddział zakaźny 4 marca trafił polski pacjent zero. Jak relacjonuje reporterka RMF MAXXX Agnieszka Der, zapach drzewek przyciągnął lekarzy, pielęgniarki czy ratowników nawet po nocnym dyżurze.

Drzewka zawieźliśmy także do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Pracownicy szpitala odebrali pachnące lasem choinki. Będą na nich zawieszone kolorowe maseczki i bombeczki, takie medyczne ozdoby - mówiła jedna z nich. Inni przyznawali, że na święta mają już przygotowane wszystko oprócz choinek. Każdemu jest to potrzebne, żeby troszeczkę się wyluzować i zapomnieć o tym, chociaż na krótko - usłyszał reporter RMF FM od pracowników lecznicy przy ulicy Szwajcarskiej, których zawodowe i prywatne życie przewróciło się do góry nogami. Od marca ta placówka przyjmuje wyłącznie pacjentów z Covid-19. Dyżury wydłużyły się do 24 godzin.

Choinki dla medyków z Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi Michał Dukaczewski, RMF FM

Byliśmy także w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Myślę, że każdy taki gest życzliwości w dzisiejszych trudnych czasach są na wagę złota. Pracownicy naszych szpitali covidowych bardzo entuzjastycznie odpowiedzieli na tę akcję - opowiadała reporterce RMF FM Magdalenie Grajnert rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Joanna Orłowska.

W środę z kolei byliśmy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Dziękuję za gest, wzruszyłam się, teraz idę do poradni odbierać kolejnych pacjentów - mówiła reporterce RMF FM Anecie Łuczkowskiej jedna z pracowniczek lecznicy.



Odwiedziliśmy także Szpital Zakaźny w Ostródzie. Obecnie w placówce przebywa 130 pacjentów. Pierwsze osoby, które ustawiły się w kolejce po drzewka przyznały, że choinka to dobry prezent na początek dnia. Super, chociaż ktoś o nas pomyślał - podkreślali medycy w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim.



Nasz choinkowy konwój dojechał także do Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Największy ruch był około 8, kiedy na żółto-niebieską ekipę czekała grupa personelu kończącego nocną zmianę, tak że ci, którzy mieli za sobą trudny dyżur. Noc na intensywnej terapii to chorzy na respiratorach, tak jakby stricte najciężsi pacjenci, którzy są w śpiączce - mówiła reporterowi RMF FM Kubie Kałudze jedna z pielęgniarek.

W kolejnych dniach odwiedzimy szpitale covidowe w innych województwach. Słuchajcie Faktów i śledźcie RMF24.pl.