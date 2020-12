RMF FM od poniedziałku ruszyło z akcją "Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM"! Odwiedzamy szpitale covidowe, żeby w imieniu naszych słuchaczy podziękować służbie medycznej za poświęcenie w walce z pandemią. Dziś będziemy w Zielonej Górze, Poznaniu i w Łodzi.

/ Grafika RMF FM

Lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, którzy są z nami w tych ciężkich chwilach bardzo dziękujemy!





Chcemy okazać wdzięczność służbie zdrowia za to, że nie tylko od święta walczy o życie i zdrowie nasze i naszych najbliższych! Dlatego w tym roku postanowiliśmy zorganizować akcję Choinki dla medyków od RMF FM. Nasz świąteczny żółto-niebieski konwój wyruszył w Polskę, aby odwiedzić szpitale covidowe i podziękować służbie medycznej za poświecenie!

Gdzie będziemy we wtorek?

Dziś zawitamy do trzech szpitali. Będziemy w Zielonej Górze przed Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego, w Poznaniu przed Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Józefa Strusia oraz w Łodzi przez Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym.

Odwiedzimy personel szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze, który jako pierwszy w kraju zetknął się bezpośrednio z koronawirusem. To na tamtejszy oddział zakaźny 4 marca trafił polski pacjent zero.

W Poznaniu odwiedzimy największy i najdłużej funkcjonujący szpital covidowy w regionie. Żółto-niebieski konwój zaparkuje na tyłach szpitala przy Szwajcarskiej, gdzie będziemy czekać na walczących z koronawirusem na pierwszej linii medycznego frontu.

W Łodzi wypatrujcie Choinek od RMF FM przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnym Szpitalu Weteranów przy placu Hallera. To jeden z dwóch WAM-owskich szpitali, przyjmujących wyłącznie osoby zakażone Covid-19. W placówkach tych pracuje pół tysiąca osób i to one będą odbierać od nas pachnące drzewka.

Gdzie już byliśmy



W poniedziałek byliśmy m.in. przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach, który od początku pandemii, od marca leczy pacjentów z koronawirusem. Tyska placówka była jednym z pierwszych jednoimiennych szpitali w Polsce. Teraz przyjmuje zakażonych pacjentów, którzy wymagają także innego specjalistycznego leczenia. W szpitalu w Tychach pomoc znalazło już około 1600 chorych.

Tychy: Pacjentom życzymy zdrowia a medykom siły Jacek Skóra / RMF FM



Na Dolnym Śląsku zawitaliśmy do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. To jeden z głównych ośrodków leczenia pacjentów z Covid-19 w województwie dolnośląskim. Do tej pory wyleczono tam ponad 1200 osób. Przy placówce otwarto niedawno pierwszy w Polsce szpital modułowy dla chorych z koronawirusem. Zbudowano go z kontenerów. ZOZ zyskał w ten sposób dodatkowych 65 łóżek covidowych.

Choinki dla medyków na Dolnym Śląsku Paweł Pyclik / RMF FM

Byliśmy też w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. W tej chwili do tej placówki trafiają wyłącznie pacjenci zakażeni koronawirusem oraz tacy, którzy oprócz zakażenia, mają też inne schorzenia. To jedyna obecnie taka placówka na Opolszczyźnie. Przebywają tam również pacjenci z innych województw: łódzkiego, małopolskiego, śląskiego czy dolnośląskiego. Obecnie w szpitalu jest ok. 140 chorych, a w szczytowym momencie było ich ok. 200.

W kolejnych dniach odwiedzimy szpitale covidowe w innych województwach. Słuchajcie Faktów i śledźcie RMF24.pl.