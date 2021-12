To już 79. Konkurs Szopek Krakowskich. Zgodnie z tradycją w pierwszy czwartek grudnia przed południem twórcy przynieśli swoje dzieła przed pomnik Adama Mickiewicza na krakowski Rynek Główny.

Szopek było mnóstwo, małe, i duże, a niektóre bardzo oryginalne. Wszystkie musiały jednak nawiązywać do architektury miasta.

W niedzielę poznamy wyniki konkursu, a szopki będzie można oglądać od najbliższego poniedziałku do 27 lutego przyszłego w Muzeum Krakowa.





Pierwszy polski wpis na liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

Krakowska szopka jest budowlą wieżową i zawiera charakterystyczne dla architektury stolicy Małopolski detale. Najczęściej szopki są budowane na wzór krakowskich kościołów.

Szopkarze chętnie odtwarzają fronton Bazyliki Mariackiej oraz wieże i kopuły Katedry na Wawelu. Oprócz świętej rodziny tradycyjnymi bohaterami krakowskich szopek są: Lajkonik, smok wawelski, hejnalista i krakowiacy.

Decyzja o wpisie szopkarstwa krakowskiego na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości zapadła podczas XIII sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Port Louis na Mauritiusie. To pierwszy polski wpis na tę prestiżową listę UNESCO.



Konkurs organizowany jest od 1937 roku. Do rywalizacji stanęło wówczas 86 osób. Po przerwie spowodowanej wybuchem wojny konkurs wznowiono w 1945 roku, kiedy na miejscu zburzonego pomnika Adama Mickiewicza znów pojawili się szopkarze. Od tej pory konkursy są organizowane nieprzerwanie co roku w każdy pierwszy czwartek grudnia.