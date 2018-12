W Katowicach na placu Szewczyka rozdajemy pierwsze drzewka w ramach corocznej akcji "Choinka pod choinkę". W stolicy Górnego Śląska towarzyszy nam Natalia Szroeder. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji!

Czekamy na Was w Katowicach! / Jacek Skóra / RMF FM

Specjalnie wyselekcjonowane, pachnące lasem drzewka, które pomogą stworzyć świąteczną atmosferę w Waszych domach, już na Was czekają!

Katowice: Rozdajemy choinki i śpiewamy z Natalią Szroeder! Jacek Skóra /RMF FM



Rozdawanie choinek zaczęliśmy o godz. 11. Niektórzy słuchacze pojawili się na miejscu już dużo wcześniej.







Uwielbiamy Was obdarowywać, dlatego do każdego drzewka dodamy też wielopaki z gumami Mamba, aby osłodzić Wam oczekiwanie na Boże Narodzenie. Aby łatwiej było udekorować otrzymaną choinkę, mamy dla Was żółto-niebieskie bombki. Otrzyma je dziesięć pierwszych osób z kolejki. Ale - co ważne - będziemy je rozdawać także wśród pozostałych oczekujących. Zaplanowaliśmy bowiem całe mnóstwo zabaw, konkursów. Będziecie mogli też zrobić sobie wyjątkowe zdjęcia w naszej fotobudce!





To nie koniec niespodzianek, które dla Was przygotowaliśmy! Stu pierwszym osobom rozdamy aromatyczne pierniczkowe gwiazdy.





Choinki pod choinkę 2018 RMF24





"Choinka pod choinkę" w 12 miastach

Zaczęliśmy od Katowic, ale w tym roku odwiedzimy jeszcze jedenaście miast. Sprawdźcie, kiedy pojawimy się w Waszych miejscowościach!







Codziennie będą nam towarzyszyły gwiazdy. Na scenach pojawią się: Ewelina Lisowska, Rafał Brzozowski, Enej, Piotr Kupicha, Michał Szczygieł, Antek Smykiewicz, Lanberry, Sarsa, Margaret, Filip Lato i Paweł Domagała!



Przygotujcie się na naszą wizytę, bo w każdym mieście będziemy szukali muzycznych talentów! W każdym z 12 miast specjalne jury wyłoni jedno świąteczne karaoke. 23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, uruchomiamy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17. Głosowanie trwa do 24 grudnia, do godz. 16!

Opracowanie: