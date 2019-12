Nasz choinkowy konwój dotarł już do Olsztyna. Z muzykami z zespołu Enej będziemy rozdawać pachnące drzewka na ulicy Prostej.

Naszą choinkową akcję rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu. Olsztyn jest już siódmym miastem, które odwiedzamy. Zaczęliśmy w Katowicach , gdzie towarzyszyła nam Cleo. Z pomocą słuchaczy RMF FM pobiliśmy tam rekord Guinnessa w śpiewaniu "Last Christmas" . Później odwiedziliśmy Wrocław , Łódź i Poznań .



W poniedziałek byliśmy w Szczecinie - tam w rozdawaniu choinek pomagał nam Mateusz Ziółko. Z kolei w Gdyni gwiazdą towarzyszącą nam w czasie akcji była Sarsa.





Dziś z zespołem Enej i tysiącem pachnących choinek od RMF FM czekamy na Was na ul. Prostej w Olsztynie.



Po dzisiejszej wizycie w Olsztynie odwiedzimy jeszcze pięć miast. W Warszawie z Antkiem Smykiewiczem będziemy rozdawać choinki przy Dworcu Warszawa Śródmieście. Później z Lanberry pojedziemy do Lublina - tam będziemy na Was czekać na Placu Zamkowym. W kolejnych dniach zawitamy też do Kielc i Rzeszowa. Tradycyjnie, finał akcji odbędzie się w Krakowie na Małym Rynku.

Tradycyjne przedświąteczne karaoke



Tradycyjnym elementem naszej akcji jest przedświąteczne karaoke. Nie tylko gwiazdy, ale również Słuchacze RMF FM mają okazję do zaprezentowania szerokiej publiczności swojego muzycznego talentu i wejścia w świąteczny nastrój.

W każdym z 12 miast specjalne jury wybierze jedno świąteczne wykonanie, a spośród wyróżnionych w ten sposób nagrań Wy wybierzecie - w specjalnym głosowaniu, które rozpocznie się 23 grudnia - utwór, który otworzy Wigilijny Wieczór Kolęd na antenie RMF FM!

Poniżej znajdziecie najlepsze świąteczne wykonania z miast, które do tej pory odwiedziliśmy.





„Jam jest dudka” śpiewa Zespól Pieśni i Tańca Małe Zagłębie Jacek Skóra /RMF FM

"Przybieżeli do Betlejem". Kolęda w wyjątkowym wykonaniu pana Bogdana Jacek Skóra /RMF FM

"Bóg się rodzi" w wykonaniu Marzeny Korczak Jacek Skóra, RMF FM

Koledowe Karaoke Poznań: "Cicha noc" Jacek Skóra, RMF FM

"Przybieżeli do Betlejem" w wykonaniu duetu - Sandra Trela i Marta Blicharska Jacek Skóra /RMF FM

Kolędowe Karaoke Gdynia: "Dzisiaj w Betlejem" Jacek Skóra /RMF FM





