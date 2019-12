Do świąt zostało już tylko kilka dni - a my wciąż mamy do rozdania kilka tysięcy "Choinek pod choinkę" od RMF FM! Dzisiaj pachnące, zielone świerki trafią do mieszkańców Kielc. Jak w każdym mieście mamy ich tysiąc - i jak zawsze możemy liczyć na pomoc gwiazdy: tym razem będzie z nami Lanberry!

"Choinki pod choinkę" od RMF FM: Jesteśmy w Kielcach! /Michał Dobrołowicz /RMF FM