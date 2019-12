To już przedostatni przystanek na trasie naszego choinkowego konwoju: z tysiącem zielonych drzewek czekamy na Was na rynku w Rzeszowie! Jak w każdym mieście, które odwiedzamy w ramach naszej przedświątecznej akcji, w rozdawaniu choinek pomoże nam gwiazda polskiej sceny muzycznej: w stolicy Podkarpacia będzie z nami ubiegłoroczna zwyciężczyni Eurowizji Junior Roksana Węgiel!

Tradycyjnie również zaprosimy Was do udziału w naszym Kolędowym Karaoke. Co ważne, w każdym z 12 miast, w których gościmy, specjalne jury wybiera jeden świąteczny występ, a spośród wszystkich wyróżnionych w ten sposób wykonań Wy wybierzecie - w specjalnym głosowaniu, które rozpocznie się 23 grudnia - utwór, który otworzy Wigilijny Wieczór Kolęd na antenie RMF FM!

Już w poniedziałek finał naszej akcji!

Nasza akcja wystartowała 12 grudnia w Katowicach , a towarzyszyła nam tam Cleo. Zaczęliśmy z przytupem: wspólnie ze Słuchaczami RMF FM pobiliśmy rekord Guinnessa w śpiewaniu "Last Christmas" !

Później odwiedziliśmy Wrocław , Łódź i Poznań ...





...a na początku tego tygodnia zawitaliśmy do Szczecina , gdzie towarzyszył nam Mateusz Ziółko.



Z Sarsą rozdawaliśmy choinki w Gdyni , a stamtąd pojechaliśmy do Olsztyna , gdzie kolędowaliśmy razem z zespołem Enej.





Piękne zielone drzewka zawieźliśmy również mieszkańcom Warszawy i Lublina ...







...a wczoraj byliśmy w Kielcach - tam towarzyszyła nam Lanberry.







Ostatnim przystankiem na naszej choinkowej trasie będzie jak co roku Kraków: 23 grudnia będziemy czekać na Was na Małym Rynku!