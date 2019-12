To już ostatni przystanek na naszej choinkowej trasie. Dziś piękne, pachnące drzewka od RMF FM trafią do mieszkańców Krakowa!

Na mieszkańców Krakowa czekamy dziś na Małym Rynku. Tradycyjnie zapewniamy też gwiazdorskie towarzystwo: Tym razem to Liber & InoRos oraz Viki Gabor - zwyciężczyni Eurowizji Junior.

Również w stolicy Małopolski czekamy na wokalne talenty. Serdecznie zapraszamy Was do udziału w naszym kolędowym karaoke. To szansa dla naszych Słuchaczy na pokazanie swojego talentu. W każdym z 12 miast, które odwiedzamy podczas akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM", specjalne jury wybiera jedno świąteczne wykonanie, a spośród wyróżnionych w ten sposób nagrań Wy wybierzecie - w specjalnym głosowaniu, które rozpocznie się 23 grudnia - utwór, który otworzy Wigilijny Wieczór Kolęd na antenie RMF FM!

Choinki, gwiazdy i wspólne kolędowanie - tak wyglądała nasza akcja!

Nasza akcja wystartowała 12 grudnia w Katowicach , a towarzyszyła nam tam Cleo. Zaczęliśmy z przytupem: wspólnie ze Słuchaczami RMF FM pobiliśmy rekord Guinnessa w śpiewaniu "Last Christmas" !





Później odwiedziliśmy Wrocław , Łódź i Poznań ...





...a na początku tego tygodnia zawitaliśmy do Szczecina , gdzie towarzyszył nam Mateusz Ziółko.



Z Sarsą rozdawaliśmy choinki w Gdyni , a stamtąd pojechaliśmy do Olsztyna , gdzie kolędowaliśmy razem z zespołem Enej.





Piękne zielone drzewka zawieźliśmy również mieszkańcom Warszawy i Lublina ...







W sobotę byliśmy w Kielcach - tam towarzyszyła nam Lanberry.