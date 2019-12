Zakończyła się charytatywna aukcja Prezydenckich Bombek. Sprawdź, za ile zostały wylicytowane najpiękniejsze! Dochód ze sprzedaży ręcznie robionych bombek zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i pozwoli spełnić marzenie Jagody Litner - 15 letniej pływaczki, która dzięki słuchaczom RMF FM ma szansę reprezentować Polskę w światowych igrzyskach osób z zespołem Downa, które odbywają się w Turcji.

Zakończyła się licytacja Prezydenckich Bombek. Włodarze polskich miast otrzymali szklane bombki, które następnie ozdabiali. W pracę zaangażowani byli współpracownicy włodarzy, dzieci i lokalni artyści. Do dekoracji użyto farbek, brokatu, piór, koralików... jedynym ograniczeniem była wyobraźnia i powierzchnia bombek.

Gotowe bombki zostały przekazana na aukcję charytatywną. W internetowej aukcji za najwyższą kwotę sprzedana została Prezydencka Bombka z Krakowa , którą wylicytowano za rekordowe 1925 zł!

Drugie miejsce zajęła bombka z Gorzowa Wielkopolskiego wylicytowana za kwotę 995,95 zł.

Trzecie miejsce zajęła Prezydencka Bombka z Opola, która została sprzedana za 990 zł.

Za kwotę przekraczającą 500 zł wylicytowane zostały Prezydenckie Bombki z Lublina (930 zł), Sopotu (900 zł), Gdańsk (630 zł), Białegostoku (540 zł), Gdynia (510 zł), Warszawa (510 zł), Poznań (510 zł). Licytacja Prezydenckich Bombek na Allegro odbyła się dzięki życzliwości Fundacji Brata Alberta.



Każda bombka jest wyjątkowa. Prezydenci przygotowali takie nawiązujące do lokalnego folkloru, z tradycyjnymi świątecznymi elementami, minimalistyczne i nowoczesne.









Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Radio RMF FM zorganizowało specjalną akcję charytatywną. Prezydenci 19 polskich miast otrzymali ręcznie robione szklane bombki z Miechowa. Zadaniem włodarzy miast było ich udekorowanie. Ozdobione bombki zostały zlicytowane podczas aukcji charytatywnej.

Dochód z licytacji zasili konto Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i zostanie przeznaczony na realizację marzenia Jagody Litner i jej kolegów z reprezentacji. 15-latka jest - wśród sportowców niepełnosprawnych intelektualnie - wyróżniającą się w naszym kraju pływaczką. Jagoda ma na swoim koncie złoty medal mistrzostw Polski "Sprawni razem 2019". Miała reprezentować Polskę na tegorocznych Mistrzostwach Europy osób z zespołem Downa, ale kłopoty zdrowotne uniemożliwiły jej wyjazd. Niedawno utalentowana pływaczka zakwalifikowała się na światowe igrzyska osób z zespołem Downa. Impreza odbędzie się w Turcji, a to oznacza, że wyjazd generuje duże koszty. Nasza aukcja pomoże Jagodzie i jej kolegom z reprezentacji zrealizować marzenia i zawalczyć o medale w Antalyi.

Bombki z Miechowa

Prezydenckie Bombki zostały przygotowane przez specjalistów w Miechowie. W wytwórni ozdób Decora, gdzie niemal wszystkie elementy są wykonywane ręcznie.

Pierwszym etapem tworzenia bombki jest podgrzanie szklanej rurki do temperatury 850 stopni Celsjusza - wtedy szkło robi się miękkie i plastyczne, co pozwala zrobienie z niego wydmuszki. Wydmuchanie klasycznej bombki trwa około 3 minuty. Najważniejsza jest troska o detale, a w przypadku okrągłych bombek, które nie trafiają do formy - żeby bombka miała idealny kształt.