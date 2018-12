Gdynia jest kolejnym przystankiem na trasie naszego choinkowego konwoju. Pachnące drzewka będziemy rozdawać na Skwerze Kościuszki. Przygotowaliśmy dla Was też inne atrakcje.

Gdynia jest kolejnym przystankiem na trasie naszego choinkowego konwoju. Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Choinki będziemy rozdawać od godziny 11:00. Będzie nam w tym pomagać muzyczna gwiazda - Sarsa.

Do każdego drzewka będziemy dodawać wielopaki z gumami Mamba. Będziemy też rozdawać żółto-niebieskie bombki.

Nie zabraknie zabaw i konkursów. Na wszystkich chętnych będzie czekać fotobudka.

Świąteczne karaoke

Tradycją naszego świątecznego konwoju, stało się też poszukiwanie wokalnych talentów. Do śpiewania kolęd i pastorałek zapraszamy małych i dużych, solo, duety i tercety, a także całe zespoły.

23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, uruchomiamy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17. Głosowanie trwa do 24 grudnia, do godz. 16!



Oprac: m