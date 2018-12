Wrocławski Plac Solny to kolejny dziś przystanek na trasie akcji "Choinki pod choinkę" Od godziny 11 będziemy rozdawać Wam wyjątkowe drzewka i słodkości. Towarzyszyć nam będzie Antek Smykiewicz! Bądźcie z nami!

Wczoraj byliśmy w Katowicach. W rozdawaniu choinek pomagała śpiewająco muzyczna gwiazda. Natalia Szroeder wraz z naszą dziennikarką Anną Kropeczek oficjalnie i uroczyście rozpoczęły kolejny sezon akcji "Choinka pod choinkę". Było kolorowo i wesoło.

Liczymy na to, że będzie tak samo w stolicy Dolnego Śląska. Zadbamy o to, by wasze Święta były słodkie i do każdego drzewka dodamy wielopaki gum Mamba. Dla stu pierwszych osób mamy też aromatyczne pierniczki.

Warto jak najwcześniej pojawić się na Placu Solnym we Wrocławiu. Dla pierwszych dziesięciu naszych słuchaczy stojących w kolejce przygotowaliśmy żółto-niebieskie bombki.



Mamy też dla Was wiele konkursów i fotobudkę! Będziemy też szukać talentów wokalnych w naszym karaoke.



Katowice: Rozdajemy choinki i śpiewamy z Natalią Szroeder! Jacek Skóra /RMF FM





"Choinka pod choinkę" w 12 miastach

Zaczęliśmy od Katowic, ale w tym roku odwiedzimy jeszcze jedenaście miast. W piątek będziemy w Łodzi przy Manufakturze. Razem z nami pojawi się Ewelina Lisowska.

Sprawdźcie, kiedy pojawimy się w Waszych miejscowościach! Codziennie będą nam towarzyszyły gwiazdy. Na scenach pojawią się: Rafał Brzozowski, Enej, Piotr Kupicha, Michał Szczygieł, Lanberry, Sarsa, Margaret, Filip Lato i Paweł Domagała!