Kilkuset ludzi ustawiło się w długiej kolejce na rzeszowskim Rynku, by Boże Narodzenie spędzić przy choince od RMF FM! Właśnie stolica Podkarpacia jest przedostatnim przystankiem na trasie naszego choinkowego konwoju. Rozdawanie tysiąca zielonych, pachnących drzewek trwa - a pomaga nam w tym muzyczna gwiazda - Michał Szczygieł!

Rzeszów to przedostatnie miasto na trasie choinkowego konwoju RMF FM, który przemierza Polskę od 12 grudnia. W piątek byliśmy w Lublinie, wcześniej m.in. we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Szczecinie, Kielcach i Warszawie.



Oprócz pachnących świerków mamy dla Was także m.in. wielopaki z gumami Mamba i żółto-niebieskie bombki. Są oczywiście atrakcje dla najmłodszych!

Tradycyjnie zapraszamy Was również do udziału w naszym Kolędowym Karaoke.

W każdym mieście, w którym zjawia się nasz choinkowy konwój, wyróżniamy jedno kolędowe wykonanie. W przeddzień Wigilii, 23 grudnia, po godzinie 15:00 rozpocznie się zaś głosowanie: to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na antenie RMF FM na rozpoczęcie specjalnego wigilijnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17:00!

Głosowanie potrwa do 24 grudnia do 16:00.