Nasz radosny konwój z choinkami dotarł do Rzeszowa. Będziemy tam rozdawać pachnące drzewka na Rynku. Pomagać nam w tym będzie muzyczna gwiazda - Michał Szczygieł.

Rzeszów to przedostatnie miasto na trasie naszego choinkowego konwoju, który przemierza Polskę od 12 grudnia. Wczoraj byliśmy w Lublinie, a w poprzednich dniach m.in. we Wrocławiu, w Katowicach, Łodzi, Szczecinie, Kielcach i Warszawie. Czas na stolicę Podkarpacia.



Rozdawanie drzewek zacznie się na rzeszowskim Rynku punktualnie o godzinie 11:00. Będziemy mieli dla Was także m.in. wielopaki z gumami Mamba i żółto-niebieskie bombki. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.

Tradycyjnie zaprosimy Was również do udziału w naszym kolędowym karaoke.

23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, zaczniemy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17 w RMF FM. Głosowanie potrwa do 24 grudnia, do godz. 16!