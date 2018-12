Odwiedziliśmy 11 miast, przejechaliśmy niemal całą Polskę, by w końcu dotrzeć do Krakowa. To stolica Małopolski jest ostatnim miejscem, w którym będziemy rozdawać iglaste drzewka dla naszych słuchaczy. Bądźcie z nami na Małym Rynku w Krakowie.

REKLAMA