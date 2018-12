Łódź jest kolejnym przystankiem na trasie naszej akcji "Choinki pod choinkę". Od godziny 11 przy Manufakturze będziemy rozdawać wyjątkowe drzewka i słodkości. Będzie nam w tym pomagać Ewelina Lisowska!

Dziś zapraszamy do Łodzi / Archiwum RMF FM

Atrakcji będzie co niemiara. Rozdawać będziemy nie tylko choinki. Do każdego drzewka będziemy dodawać wielopaki z gumami Mamba. Stu pierwszym osobom rozdamy także aromatyczne pierniczkowe gwiazdy. Dodatkowo dla pierwszych dziesięciu naszych słuchaczy stojących w kolejce przygotowaliśmy żółto-niebieskie bombki.

Będziemy także szukać muzycznych talentów. Do udziału w naszym świątecznym - śpiewania kolęd i pastorałek - karaoke zapraszamy dużych i małych, solo i w duecie, z intrumentami lub bez. Najlepsze wykonanie znajdzie się w wielkim finale zabawy.

Przypominamy, w każdym z dwunastu miast specjalne jury wyłania jedno świąteczne karaoke. 23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, uruchomiamy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17. Głosowanie trwa do 24 grudnia, do godz. 16!

"Choinka pod choinkę" w 12 miastach

Naszą choinkową akcję zaczęliśmy od Katowic, następnie byliśmy we Wrocławiu.

Dziś jesteśmy w Łodzi, ale odwiedzimy jeszcze 9 miast. Juro choinkowy konwój dotrze do Poznania. Towarzyszyć nam tam będzie muzyczna gwiazda - Lanberry.

Sprawdźcie, kiedy pojawimy się w Waszych miejscowościach! Codziennie będą nam towarzyszyły gwiazdy. Na scenach pojawią się: Rafał Brzozowski, Enej, Piotr Kupicha, Michał Szczygieł, Lanberry, Sarsa, Margaret, Filip Lato i Paweł Domagała!