W Szczecinie szukajcie dziś naszego żółto-niebieskiego konwoju z choinkami. Będzie mnóstwo atrakcji - zwłaszcza dla dzieci!

Dziś rozdajemy choinki w Szczecinie / Mateusz Chłystun / Archiwum RMF FM

Pachnące drzewka będziemy rozdawać na Jasnych Błoniach. Pomagać nam w tym będzie muzyczna gwiazda - Rafał Brzozowski.



Do każdego drzewka będziemy dodawać wielopaki z gumami Mamba, żeby osłodzić Wam oczekiwanie na Boże Narodzenie. Będziemy mieć dla Was także żółto-niebieskie bombki.

Nie zabraknie zabaw i konkursów. Na wszystkich chętnych będzie czekała też fotobudka.

Świąteczne karaoke

Będziemy też szukać wokalnych talentów. Do śpiewania kolęd i pastorałek zapraszamy małych i dużych, solo, duety i tercety, a także całe zespoły.

W Szczecinie wyróżnimy jedno świąteczne karaoke - podobnie jak w pozostałych 11 miastach, w których gościmy z naszym konwojem.

23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, uruchomiamy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17. Głosowanie trwa do 24 grudnia, do godz. 16!