Po spotkaniach w Nowym Sączu i Tarnowie tym razem w pięknej zimowej scenerii nasz żółto-niebieski konwój zawita do Kielc i Radomia. Mamy dla Was piękne i pachnące drzewka od RMF FM, ale to nie są jedyne atrakcje.

Tegoroczna trasa naszego żółto-niebieskiego konwoju wiedzie przez 14 miast, które odwiedzamy w 7 dni. "Choinki pod choinkę od RMF FM" to akcja, podczas której przygotowaliśmy dla Was setki pachnących lasem drzewek. To jednak nie jedyne atrakcje...

Przygotowaliśmy dla Was wiele konkursów i zabaw, podczas których otrzymacie aromatyczne pierniczki z logo RMF FM.

Podobnie jak w ubiegłych latach dołączą do nas muzyczne gwiazdy - Cleo, Viki Gabor, Sara James, Blanka, Piotr Kupicha, Mr Zoob, Mateusz Ziółko, Enej, Wiktor Dyduła, Michał Szczygieł. Łapcie w dłonie kalendarze i rezerwujcie sobie czas, by spędzić go razem z RMF FM!

Spotkajcie się z nami we wtorek!

13 grudnia odwiedzimy kolejne dwie miejscowości. Od 9 do 10:30 spotkacie nas na Rynku w Kielcach. Zapachom choinek będą towarzyszyły dźwięki utworów, które wykona dla Was Wiktor Dyduła.

Od 14 do 15:30 żółto-niebiesko będzie z kolei na Rynku w Radomiu. A tam do wspólnego śpiewania zachęci Was Michał Szczygieł.

Gdzie jeszcze spotkacie nasz konwój?

EŁK - Plac Jana Pawła II - 14 grudnia - 9:00,

SUWAŁKI - Plac Marii Konopnickiej - 14 grudnia - 14:00,

OLSZTYN - Rynek Staromiejski - 15 grudnia - 9:00,

ELBLĄG - Plac Jagiellończyka - 15 grudnia - 14:00,

SŁUPSK - Plac Zwycięstwa - 16 grudnia - 9:00,

KOSZALIN - Pod Amfiteatrem - 16 grudnia - 14:00,

BYDGOSZCZ - Plac Wolności - 17 grudnia - 9:00,

INOWROCŁAW - Rynek - 17 grudnia - 14:00,

BYTOM - Rynek - 18 grudnia - 9:00,

KRAKÓW - Plac Szczepański - 18 grudnia - 14:00.

Odwiedziliśmy już Nowy Sącz i Tarnów

Żółto-niebieski konwój w poniedziałek stanął najpierw na Rynku w Nowym Sączu. Po drzewko przyszła m.in. cała klasa z pobliskiej szkoły. To będzie taka klasowa choinka od RMF FM. Pięknie ją ozdobimy, będziemy robić dekoracje i weźmiemy udział w szkolnym konkursie na najpiękniejszą salę i myślę, że nasza klasa musi w tym roku wygrać - mówili naszemu reporterowi uczniowie. W zimowej scenerii rozgrzewał nas Mateusz Ziółko.

Następnie spotkaliśmy się z Wami na Rynku w Tarnowie. Na pewno ubierzemy choinkę w srebro pomieszane z czarnym, a do tego dodamy ozdoby z ptaszkami - powiedziała naszemu reporterowi jedna ze słuchaczek.