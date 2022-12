Coraz bliżej święta, a RMF FM - jak co roku - pomaga Wam w tworzeniu świątecznej atmosfery. Żółto-niebieski konwój, w trakcie którego rozdamy setki choinek, w środę dotrze do Ełku i Suwałk.

Akcja "Choinki pod choinkę od RMF FM" / Kuba Katarzyński / RMF FM

Tegoroczna trasa naszego żółto-niebieskiego konwoju wiedzie przez 14 miast, które odwiedzimy w 7 dni. Przygotowaliśmy dla Was setki pachnących lasem drzewek w ramach ogólnopolskiej akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM".

Rozdawaniu drzewek towarzyszyć będzie moc atrakcji. Przygotowaliśmy dla Was wiele konkursów i zabaw, podczas których otrzymacie aromatyczne pierniczki z logo RMF FM.

Podobnie jak w ubiegłych latach dołączą do nas muzyczne gwiazdy - Cleo, Viki Gabor, Sara James, Blanka, Piotr Kupicha, Mr Zoob, Mateusz Ziółko, Enej, Wiktor Dyduła, Michał Szczygieł. Łapcie w dłonie kalendarze i rezerwujcie sobie czas, by spędzić go razem z RMF FM!

Nasz świąteczny konwój w żółto-niebieskich barwach w poniedziałek odwiedził Nowy Sącz i Tarnów, a we wtorek Kielce i Radom.

Ełk i Suwałki

W środę w godzinach od 9 do 10:30 zapraszamy na plac Jana Pawła II w Ełku.

Z kolei od godz. 14 do 15:30 spotkacie nas na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Gdzie jeszcze spotkacie nasz konwój?