Sara James - finalistka amerykańskiego programu "America's Got Talent" i reprezentantka Polski w Eurowizji dla Dzieci, a także Oskar Cyms, znany z takich utworów, jak "My Girl" czy "Daj mi znać" - to artyści, których będzie można spotkać podczas dzisiejszych wizyt w Bydgoszczy i Inowrocławiu żółto-niebieskiego konwoju z choinkami. Zapraszamy do udziału w kolejnym dniu akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM".

Zdjęcie ilustracyjne / Kuba Katarzyński / RMF FM W tym roku trasa naszego żółto-niebieskiego konwoju wiedzie przez 14 miast, które odwiedzimy w ciągu 7 dni. W ramach akcji "Choinka pod choinkę od RMF FM" przygotowaliśmy dla Was setki pachnących lasem drzewek. Wraz z choinkami mamy dla Was moc atrakcji - m.in. konkursy i zabawy, podczas których otrzymacie aromatyczne pierniczki z logo RMF FM. Podobnie jak w ubiegłych latach dołączą do nas muzyczne gwiazdy - Cleo, Viki Gabor, Sara James, Blanka, Piotr Kupicha, Mr Zoob, Mateusz Ziółko, Enej, Wiktor Dyduła, Michał Szczygieł. W sobotę Bydgoszcz i Inowrocław W sobotę, 17 grudnia, drzewka będziemy rozdawać w Bydgoszczy. Nasz konwój pojawi się na Placu Wolności punktualnie o godz. 9. Muzycznie będzie Wam towarzyszył Oskar Cyms. Tego samego dnia, przeniesiemy się do Inowrocławia. Aby odebrać choinkę musicie się pojawić na Rynku o godz. 14. Tam, razem z nami, będzie na Was czekać Sara James - finalistka amerykańskiego talent show "America's Got Talent". W niedzielę zapraszamy do Bytomia i Krakowa W niedzielę, 18 grudnia z północy Polski wrócimy na południe. Od godz. 9 spotkacie nas na rynku w Bytomiu. Tam rozgrzewać Was będzie muzycznie Piotr Kupicha. Na sam finał naszej akcji pojawimy się w Krakowie. Na Placu Szczepańskim od godz. 14 będzie można odbierać pachnące choinki. Oprócz tego na scenie pojawią się dwie muzyczne gwiazdy - CLEO i VIKI GABOR. Zobacz również: ​Choinki pod choinkę od RMF FM. Dziś byliśmy w Słupsku i Koszalinie

