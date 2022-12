Święta Bożego Narodzenia bez choinki? To niemożliwe, dlatego RMF FM jak zwykle ma dla Was pachnące drzewka, zupełnie za darmo. Od poniedziałku Polskę przemierza nasz żółto-niebieski konwój z choinkami. Dzisiaj odwiedzamy mieszkańców Słupska i Koszalina.

"Choinki pod choinkę od RMF FM" / Kuba Katarzyński / RMF FM

Tegoroczna trasa naszego żółto-niebieskiego konwoju wiedzie przez 14 miast, które odwiedzimy w ciągu 7 dni. Przygotowaliśmy dla Was setki pachnących lasem drzewek w ramach ogólnopolskiej akcji "Choinka pod choinkę od RMF FM".

Rozdawaniu drzewek towarzyszy moc atrakcji. Przygotowaliśmy dla Was wiele konkursów i zabaw, podczas w których otrzymacie aromatyczne pierniczki z logo RMF FM.

Podobnie jak w ubiegłych latach dołączą do nas muzyczne gwiazdy.

W piątek Słupsk i Koszalin

W piątek, 16 grudnia, nasz świąteczny konwój w żółto-niebieskich barwach już od godzin porannych czekał na Was w Słupsku. Od godz. 9 do 10:30 mogliście nas spotkać na placu Zwycięstwa.

Z kolei w godzinach 14:00-15:30 spotkamy się z Wami koło Amfiteatru w Koszalinie. Świąteczną atmosferę będzie podkręcać MR ZOOB.

Gdzie jeszcze spotkacie nasz konwój?

To jeszcze nie koniec naszej choinkowej trasy. Na odwiedziny zielonego konwoju RMF FM powinni przygotować się mieszkańcy Bydgoszczy, Inowrocławia, Bytomia i Krakowa. W stolicy Małopolski tradycyjnie kończymy naszą akcję - "Choinki pod choinkę od RMF FM".

W sobotę, 17 grudnia drzewka będziemy rozdawać w Bydgoszczy. Nasz konwój pojawi się na Placu Wolności punktualnie o godz. 9.00. Muzycznie będzie Wam towarzyszył Oskar Cyms.

Tego samego dnia, przeniesiemy się do Inowrocławia. Aby odebrać choinkę musicie się pojawić na Rynku o godz.14.00. Tam, razem z nami będzie na Was czekać prawdziwa gwiazda. Na scenie pojawi się Sara James - finalistka amerykańskiego talent show - America's Got Talent.

W niedzielę, 18 grudnia z północy Polski wrócimy na południe. Od godz. 9.00 spotkacie nas na Rynku w Bytomiu. Tam rozgrzewać Was będzie muzycznie Piotr Kupicha.

Na sam finał naszej akcji pojawimy się w Krakowie. Na Placu Szczepańskim od godz. 14:00 będzie można odbierać pachnące choinki. Oprócz tego na scenie pojawią się dwie muzyczne gwiazdy - CLEO i VIKI GABOR.

Święta tuż, tuż, dlatego jeśli ktoś z Was jeszcze nie ma choinki - zapraszamy po odbiór zielonego drzewka, które ma dla Was RMF FM.