Kraków to ostatni przystanek na trasie naszego choinkowego konwoju. W tym roku - ze względu na pandemię koronawirusa - ma on wyjątkowy charakter. Piękne, pachnące drzewka rozdajemy medykom, by podziękować im za poświęcenie i ciężką, codzienną pracę.

Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM: Dziś jesteśmy w Krakowie! / Bartosz Sroczyński / Archiwum RMF FM

Choinki rozdajemy dziś przed trzema krakowskimi szpitalami. To Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla i Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego.

Świąteczne drzewka dla medyków to wyraz wdzięczności za ich ciężką pracę w ramach walki z pandemią koronawirusa. Do zorganizowania akcji właśnie w tej formule zainspirowały nas liczne głosy słuchaczy RMF FM, którzy wielokrotnie pisali i dzwonili do nas, wyrażając najwyższy szacunek i podziw dla ratowników, pielęgniarek i lekarzy.



Choinka dla medyka Paweł Olszowik / RMF FM

Jaką trasę przebył w tym roku nasz konwój?

Nasza choinkowa akcja rozpoczęła się w tym roku w poniedziałek 14 grudnia. Choinki zawieźliśmy wtedy medykom z placówek w Kędzierzynie-Koźlu, Bolesławcu i Tychach.



Choinki dla medyków na Dolnym Śląsku Paweł Pyclik / RMF FM

We wtorek świąteczne drzewka rozdaliśmy przed szpitalami w Zielonej Górze, Poznaniu i Łodzi.





Choinki dla medyków z Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi Michał Dukaczewski, RMF FM

W środę nasz konwój zatrzymał się w Szczecinie, Ostródzie i Gdańsku. Drzewka trafiły do medyków z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Szpitala Zakaźnego w Ostródzie i Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.



W czwartek rozdawaliśmy drzewka przed Centralnym Szpitalem Klinicznym UCK WUM w Warszawie. Tego dnia zawitaliśmy także do Kielc, przed Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Całej akcji przygląda się rzeczniczka szpitala, Anna Mazur-Kałuża. Mimo mgły wiele radości sprawiło RMF FM przyjeżdżając do naszego szpitala - podkreślała w rozmowie w reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.



W Białymstoku choinki trafiły do personelu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który bezpośrednio styka się z pacjentami zakażonymi koronawirusem. Jest to szpitalny oddział ratunkowy, intensywna terapia, oddziały i kliniki zakaźne, które są od początku zaangażowane w leczenie tych pacjentów - przekazała Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Grupka medyków kolędowo podziękowała za drzewka. Do mikrofonu Grzegorza Kwolka zaśpiewali "Przybieżeli do Betlejem".

W piątek byliśmy z choinkami w Rzeszowie i Puławach. Rozdawaliśmy je przed szpitalem MSWiA w Rzeszowie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Dyrektor szpitala MSWiA w Rzeszowie Zbigniew Widomski dziękuje za choinki Józef Polewka, RMF FM