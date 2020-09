W centrum Mińska w środę zbierają się ludzie niezadowoleni z niezapowiedzianej inauguracji Alaksandra Łukaszenki - pisze agencja Interfax Zachód. Informuje również, że zaczęły się pierwsze zatrzymania. Agencja Reuters podaje, że policja użyła armatek wodnych w stosunku do demonstrujących. Jak relacjonują świadkowie – w wyniku działań funkcjonariuszy kilka osób zostało rannych. W różnych miejscach w Mińsku ludzie nieumundurowani brutalnie rozpędzają protesty i dokonują zatrzymań. Przy ulicy Niamiha słychać było strzały, a na Prospekcie Zwycięzców użyto gazu łzawiącego – podała Nasza Niwa.

Z wielu miejsc docierają informacje oraz zdjęcia, które potwierdzają, że zatrzymania przebiegają brutalnie, z użyciem siły

Portal TUT.by, powołując się na świadków, poinformował o odgłosie wybuchu w pobliżu stacji metra Puszkińska. Wcześniej podano, że doszło w tym rejonie do starć funkcjonariuszy z protestującymi. W różnych miejscach, w tym przy Obelisku Mińska Miasta-Bohatera, użyto do rozpędzenia protestujących armatek wodnych. Co najmniej kilka osób zostało rannych, w tym jeden mężczyzna, który doznał obrażenia głowy. Z ulicy Arłouskiej jedną osobą zabrała karetka pogotowia.

Na Placu Październikowym dyżurują wzmocnione patrole, przywieziono tam też drut kolczasty i barierki. W pobliżu placu stoi około 10 więźniarek.



Wzmocnione patrole są też w pobliżu Obelisku i Placu Wolności. Zaparkowano tam autobusy, w których znajdują się funkcjonariusze.

W centrum funkcjonariusze uderzali pałkami w samochody, które trąbiły na znak solidarności z protestującymi lub, ich zdaniem, jechały zbyt wolno.

Są już pierwsze zatrzymania

Rzeczniczka MSW Wolha Czemadanawa powiedziała Interfaxowi, że milicja działa we wzmocnionym trybie w związku z wezwaniami do nielegalnych akcji. Będą działać z uwzględnieniem zmiany sytuacji - dodała.

Interfax pisze, że w mieście zaczęły się zatrzymania i dodaje, że do miasta ściągany jest sprzęt wojskowy.

Według serwisu zatrzymano około 10 osób, zatrzymania trwają.



Policja potwierdziła zastosowanie armatek wodnych wobec protestujących oraz zatrzymania.

Media informują również, że do akcji protestu doszło m.in. w Grodnie, Witebsku, Mohylewie, Brześciu. W Mohylewie zatrzymano co najmniej 14 osób. W Brześciu manifestację rozpędzono.



/ PAP/EPA/STR / PAP/EPA

Potajemna inauguracja Łukaszenki

Wcześniej w środę zatrzymano już kilka osób w Mińsku. Tego dnia odbyła się niezapowiedziana i tajna inauguracja Łukaszenki . O złożeniu przez niego przysięgi media państwowe poinformowały po fakcie. Europejskie kraje zgodnie wypowiadają się, że ich zdaniem Łukaszenka nie ma legitymacji do rządzenia krajem.



Tak zwana inauguracja Alaksandra Łukaszenki to farsa, w rzeczywistości Łukaszenka po prostu przeszedł na emeryturę - oświadczyła białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska. Oceniła, że oznacza to, że rozkazy wydane przez Łukaszenkę strukturom siłowym są nieprawomocne i nie podlegają wykonaniu.



Ja, Swiatłana Cichanouska, jestem jedynym liderem wybranym przez białoruski naród - dodała.

Od 9 sierpnia na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów, które według oficjalnych wyników wygrał Łukaszenka, zdobywając 80,1 proc. głosów.