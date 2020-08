Co najmniej dziesiątki, a według niektórych szacunków – setki tysięcy ludzi idą w marszu Prospektem Zwycięzców w Mińsku w kierunku pomnika Mińska Miasta-Bohatera. Wcześniej na Prospekcie Niepodległości OMON zatrzymał kilkadziesiąt osób – wynika z ustaleń mediów niezależnych.

Uczestniczki protestu z transparentem, na który widnieje napis "Dość" / STRINGER / PAP/EPA

Pomimo zatrzymań i przepychanek w centrum, kolumna ludzi skierowała się w stronę ulicy Niemiga i Placu Wolności, a następnie poszła dalej Prospektem Zwycięzców. Na trasie jest pomnik Mińska Miasta-Bohatera, a dalej pałac prezydencki.

Pomnik Miasta-Bohatera jest otoczony przez wojsko. Dalej, przy pałacu prezydenckim, prospekt również został zablokowany przez milicję i wojsko, podobnie jak tydzień temu. Stoją tam też samochody Rubież do walki z demonstrantami i inny tego typu sprzęt.



W mediach niezależnych pojawiła się informacja o jadących do miasta pojazdach wojskowych, prawdopodobnie wozach BTR.



W Mińsku ok. godz. 15 (14 w Polsce) wyłączono internet komórkowy.







Wcześniej, gdy ludzie próbowali zgromadzić się w rejonie ścisłego centrum i Placu Niepodległości, kordony OMON-u próbowały zablokować ich ruch i rozdzielać kolumny na mniejsze części. Doszło do zatrzymań co najmniej kilkudziesięciu osób.



Przed niedzielnym protestem milicja uprzedziła dziennikarzy, by nie podchodzili do uczestników protestu bliżej niż na 100 m.