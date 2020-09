Białoruskie media niezależne informują o pierwszych zatrzymaniach uczestników protestu, w różnych punktach Mińska, stolicy kraju. Ludzie gromadzą się by wziąć udział w Pochodzie Sprawiedliwości.

Protesty na Białorusi trwają od 9 sierpnia / Valery Sharifulin / PAP/ITAR-TASS

Białorusini, mimo interwencji służb, gromadzą się w okolicy pomnika Mińska Miasta-Bohatera, aby wziąć udział w Pochodzie Sprawiedliwości. Media niezależne szacują, że zebrało się już kilka tysięcy ludzi i wciąż napływają nowi uczestnicy.

Portale TUT.by i Onliner.by informują z kolei o pierwszych zatrzymaniach przy Prospekcie Zwycięzców i na ulicy Niamiha, a także w innych miejscach.



Przed protestem w Mińsku, które władze uważają za "nielegalną akcję masową", na ulice miasta wyprowadzono milicję i wojsko, a także ciężarówki, sprzęt do rozpędzania demonstracji i transportery opancerzone. Do centrum Mińska wjechało wiele ciężarówek z funkcjonariuszami i więźniarek, armatki wodne i inny sprzęt milicyjny, a także transportery opancerzone.



Otoczone są niektóre budynki w centrum. Zablokowano również ulice - m.in. Prospekt Niepodległości na odcinku prowadzącym do pałacu prezydenckiego, Prospekt Puszkina i inne drogi.



Stacje metra w centrum zostały zamknięte, jak uzasadniono: "ze względu na bezpieczeństwo pasażerów".



Ok. godziny 14.30 czasu białoruskiego (13.30 w Polsce) w centrum Mińska zaczęły się problemy z dostępem do internetu z telefonów komórkowych. TUT.by powołując się na jednego z operatorów poinformował, że zrobiono to na żądanie "uprawnionych instytucji państwowych".

Wiadomo również o zatrzymaniach w innych miastach, m.in. w Homlu i w Grodnie.

Protesty przybierają na sile

W ubiegłym tygodniu, mimo blokad struktur siłowych i brutalnych zatrzymań, w niedzielnych protestach wzięło udział ponad sto tysięcy ludzi. W sobotę w Mińsku odbył się Pochód Kobiet. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi poinformowało, że zatrzymano w stolicy 415 osób, a w całym kraju - 430. Według resortu 385 zatrzymanych wypuszczono na wolność, a ogólna liczba uczestników akcji kobiet w Mińsku nie przekroczyła 900.



Media niezależne informowały w proteście kobiet uczestniczyło co najmniej 2 tys. osób.

Od 9 sierpnia na Białorusi dochodzi do protestów przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich. Według oficjalnych danych wygrał, rządzący krajem od 26 lat, Alaksandr Łukaszenka, notując wynik 80,1 proc. Swiatłana Cichanouska otrzymała natomiast 10,1 proc. głosów.