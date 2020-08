Nowe wybory prezydenckie, parlamentarne i lokalne na Białorusi mogą się odbyć po przyjęciu nowej konstytucji - oznajmił prezydent tego kraju Alaksandr Łukaszenka, cytowany w poniedziałek przez agencję RIA Nowosti. Tymczasem białoruskie ministerstwo zdrowia informuje o 158 uczestnikach demontacji, który przebywają w szpitalach. Trzy osoby są w stanie ciężkim –mówił minister zdrowia Uładzimir Karanik, podaje internetowa Nasza Niwa.

Protesty przeciwko reżimowi Łukaszenki trwają od poprzedniej niedzieli / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Wcześniej tego dnia Łukaszenka zadeklarował, że jest gotów podzielić się kompetencjami szefa państwa , "jednak nie pod presją i nie poprzez ulicę (protesty uliczne - PAP)".

Przypomniał, że trwa praca nad wariantami zmian w konstytucji.

W poniedziałek po południu przed ministerstwem zdrowia odbywa się protest lekarzy i pracowników służby zdrowia. Domagają się oni dostępu do aresztów, w których przebywają ludzie pobici przez milicję w czasie protestów.



Karanik wyszedł do protestujących. Zapewnił, że zatrzymani mają dostęp do pomocy medycznej.

Po wyborach prezydenckich nasilają się protesty. Trwa strajk generalny

Na Białorusi trwa strajk generalny . Nie pracują dziesiątki największych firm i zakładów produkcyjnych. Pełna skala tego protestu przeciwko rządom Alaksandra Łukaszenki nie jest znana, ale ze wszystkich większych miast i firm docierają sygnały o wstrzymaniu prac.

Nie pracują dziesiątki największych firm i zakładów produkcyjnych / YAUHEN YERCHAK / PAP/EPA

Od rana nie działa państwowa telewizja - pracownicy ogłosili strajk. W studiu białoruskiej telewizji nie pojawili się prowadzący. Od rana widzowie mogli zobaczyć puste fotele. W tle grała muzyka.



Podczas spotkania Łukaszenki z robotnikami publiczność krzyczała: "Odejdź!".





Dymisja prezydenta, nowe wybory, uwolnienie więźniów politycznych i innych zatrzymanych w czasie tegorocznej kampanii i protestów powyborczych - to główne żądania manifestantów. Bardzo ważnym postulatem jest zaprzestanie przez państwo przemocy wobec obywateli. Wielu ekspertów uważa, że tak liczny udział Białorusinów w protestach to wyraz oburzenia bezwzględnością i brutalnością milicji wobec uczestników pokojowych protestów.



Tego już nie da się zatrzymać. Musi nastąpić zmiana - powiedziałPAP Arsen, uczestnik niedzielnego marszu marszu. Liczbę uczestników demonstracji powszechnie szacowano na ponad 100 tysięcy. Według portalu TUT.by to było nawet 200 tys. ludzi. W Homlu, Grodnie, Brześciu i Pińsku, a nawet w rodzinnym Mohylewie dyktatora - po kilkadziesiąt tysięcy osób. Niedzielne manifestacje były największymi w historii Białorusi.

Cichanouska: Jestem gotowa zostać narodowym liderem Białorusi

Swiatłana Cichanouska o poranku zamieściła swoje przemówienie w internecie. Zachęciła w nim białoruskich urzędników i milicjantów do tego, żeby przeszli na stronę protestujących. Zadeklarowała, że obejmie ich amnestia, jeżeli teraz przyłączą się do manifestujących.

Białorusini to ludzie, którzy nie akceptują przemocy. Są szczodrzy i sprawiedliwi. I jeśli wy postanowicie nie wypełniać zbrodniczych rozkazów i przejść na stronę społeczeństwa, oni wam wybaczą i poprą was - oświadczyła. Jesteśmy jedną całością, którą ktoś chce rozerwać. Nie mamy prawa podnosić ręki na siebie nawzajem - powiedziała Cichanouska.