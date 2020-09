Białoruska laureatka literackiego nobla Swiatłana Aleksijewicz poprosiła o pomoc dziennikarzy. Zaalarmowała, że ktoś próbuje wejść do jej mieszkania.

Swiatłana Aleksijewicz jest dostała literackiego nobla w 2015 roku / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Niezidentyfikowane osoby dzwonią do drzwi mieszkania noblistki Swiatłany Aleksijewicz - poinformowała na Telegramie niezależna "Nasza Niwa".

Pisarka poprosiła dziennikarzy, by przyjechali na miejsce.

Noblistka, która jest ostatnią przebywającą na Białorusi na wolności przedstawicielką prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, poinformowała również, że otrzymuje telefony z nieznanych numerów.





Wcześniej w Mińsku niezidentyfikowani mężczyźni w maskach zatrzymali prawnika i członka Rady Koordynacyjnej Maksima Znaka.

Znak zdążył jedynie napisać SMS-a do swych współpracowników ze słowem "maska".

Świadkowie natomiast mówią o zamaskowanych mężczyznach, którzy busami przyjechali pod dom aktywisty, a także pod jego biura.

Prawnik zatrzymanego twierdzi, że to ludzie działający na zlecenie Komitetu Śledczego, którzy prowadzą przeszukania. Nie wiadomo jednak, o co chodzi w tym postępowaniu.

Maksim Znak to przedostatni członek prezydium opozycyjnej rady, który do dziś pozostawał na wolności.

W tym gremium jest pisarka Swietłana Aleksijewicz. Do tej pory była ona wzywana do prokuratury jedynie w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym powołania rady, która - jak twierdzi reżim - chce nielegalnie przejąć władzę w kraju.

Poczobut: Dla Łukaszenki opozycjonista na emigracji jest politycznym trupem



"To metoda stosowana od wielu lat" - mówi Andrzej Poczobut ze Związku Polaków na Białorusi o tym, jak prezydent tego kraju Alaksandr Łukaszenka pozbywa się działaczy opozycji, wydalając ich z kraju. Zmuszona do opuszczenia Białorusi została jego kontrkandydatka w wyborach prezydenckich Swiatłana Cichanouska, która obecnie przebywa z wizytą w Polsce. Wcześniej do wyjazdu została zmuszona Wolha Kawalkowa, działaczka opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. Wczoraj służby próbowały wywieźć na Ukrainę porwaną dzień wcześniej w centrum Mińska Maryję Kalesnikową.

Jak mówił Poczobut, tak Łukaszenka pozbywa się oponentów. "Zazwyczaj było tak, że zmuszano człowieka do wyjazdu albo groźbami represji albo szantażem. Zdaniem Łukaszenki taki człowiek na emigracji nie ma żadnego wpływu na sytuację na Białorusi. Staje się dla niego politycznym trupem" - wyjaśnia gość Porannej Rozmowy w RMF FM.

Poczobut dodaje, że Białorusi się zbuntowali, bo wiedzą, iż Łukaszenka jest gotowy "sięgnąć po przemoc", by mimo upływu 26 lat utrzymać się u władzy. Ludzie wyszli na ulice, bo jak tłumaczył nasz gość, po 26 latach Łukaszenka, nawet gdyby był świętym, to by się znudził. "A świętym nie jest" - mówi.

Poczobut: Łukaszenka? Jego już nie ma. Mamy prezydenta OMON Piotr Szydłowski / RMF FM

