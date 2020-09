Ponad 100 tysięcy ludzi przeszło ulicami centrum Mińska w Marszu Jedności: kolejnym masowym proteście po wyborach prezydenckich na Białorusi z 9 sierpnia. Później co najmniej kilkadziesiąt tysięcy demonstrantów zebrało się przed Pałacem Niepodległości, który jest siedzibą prezydenta Białorusi. "Odejdź!" i "Wstyd!" skandowali pod adresem Alaksandra Łukaszenki. Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, w Mińsku siły bezpieczeństwa zatrzymały blisko 100 ludzi. Niezależne białoruskie media donosiły również o brutalnych zatrzymaniach demonstrantów w Grodnie.

Ponad 100 tysięcy ludzi na Marszu Jedności w Mińsku. Milicja i wojsko próbowały go zablokować

Początkowo białoruskie milicja i wojsko próbowały zatrzymać marsz: zablokowały drogi w centrum Mińska, dokonywano zatrzymań. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna podało, że już na początku demonstracji zatrzymanych zostało co najmniej 15 protestujących.

Manifestanci przybyli na Marsz Jedności tłumnie mimo padającego deszczu. Pochód przebiegał pokojowo, atmosfera była spokojna i uroczysta. W tłumie widać było wiele flag biało-czerwono-białych, w kolorach narodowych używanych przez opozycję.

Zakłócenia w działaniu internetu. Operator potwierdza: Polecenie przyszło od władz

Co ciekawe, w mieście rozpoczęły się równocześnie zakłócenia w działaniu internetu: prędkość przesyłu danych znacznie się pogorszyła. Nie można było posługiwać się komunikatorami, nie ładowały się strony internetowe.

Jeden z operatorów potwierdził, że stało się tak na polecenie władz.

"Odejdź!". Kilkadziesiąt tysięcy ludzi przed pałacem Łukaszenki

Marsz Jedności przeszedł ulicami centrum Mińska i prowadzącym do pałacu prezydenckiego Prospektem Zwycięzców.

Przed samym Pałacem Niepodległości, który jest siedzibą prezydenta Białorusi, zebrało się co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Teren pałacu ogrodzony jest drutem kolczastym, utworzono wokół niego również kordon złożony z funkcjonariuszy OMON-u i żołnierzy wojsk wewnętrznych, na miejscu pojawiła się milicyjna polewaczka i maszyny z rozkładanymi tarczami do rozpędzania demonstracji.

Uczestnicy protestu podeszli blisko. Na "ogrodzeniu", które powstało z tarcz milicyjnych maszyn, przykleili plakaty i malowali graffiti.

Pod adresem Alaksandra Łukaszenki skandowano: "Odejdź!" i "Wstyd!".

Ze strony sił bezpieczeństwa natomiast stale rozlegał się dźwięk syreny, który zapewne miał odstraszać demonstrantów.

"Uważamy, że wszyscy powinniśmy tu być, bo rozstrzyga się przyszłość naszych dzieci" - podkreśliła w rozmowie z Polską Agencją Prasową uczestniczka manifestacji Anna.

Towarzyszący jej Wacław mówił zaś: "Dlaczego mamy się bać wyjść na ulice we własnym mieście? (...) Ludzi zatrzymują i zastraszają, ale liczba protestujących nie maleje. Może to da władzom do myślenia".

Wiasna: Blisko 90 zatrzymań w Mińsku. Milicja wyłapywała ludzi z flagami opozycji

Białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna poinformowało, że w ciągu dnia zatrzymano w Mińsku 88 ludzi. Była wśród nich członkini utworzonej przez opozycję Rady Koordynacyjnej Wolha Paulawa.

Według relacji działaczy Wiasny, milicjanci zatrzymali m.in. kilka osób stojących z biało-czerwono-białymi flagami obok jednego z zakładów w Mińsku. Funkcjonariusze wyłapywali ludzi niosących flagi w tych barwach również w rejonie dwóch stacji metra.

Niezależne media doniosły o brutalnych zatrzymaniach w Grodnie

Marsze Jedności przeszły ulicami również innych białoruskich miast.

Do zatrzymań, ale o wiele mniej licznych niż w stolicy, doszło także w Grodnie, Brześciu, Baranowiczach i Witebsku.

Niezależne media donosiły o brutalnych działaniach wobec demonstrantów w Grodnie.

W Mohylewie z kolei milicja zatrzymała dziennikarza agencji informacyjnej BiełaPAN Alesia Asipcowa.

