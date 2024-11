08:48

Utrudnienie na S8, na odcinku między węzłami Łozina i Oleśnica Zachód w kierunku na Warszawę. Pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany został prawy pas, ruch odbywa się lewym pasem.

Zaglądamy do Lublina, gdzie przy drodze do największego cmentarza na wschód od Wisły zaparkował samochód reportera RMF FM Dominika Smagi.

Przy cmentarzu "Majdanek" przybywa samochodów. Tworzy się korek. W pobliżu cmentarza zmieniono organizację ruchu. Sprzed bramy można wyjechać drogą gruntową do ronda, na którym nie będzie można skręcić w lewo. Znaki kierują na wprost do al. Witosa.

Koniec utrudnienia na A4, między węzłami Kraków Balice i Kraków Bielany, w miejscowości Kryspinów.

Koniec utrudnienia na S5 między węzłami Świecie Południe a Świecie Zachód, w miejscowości Terespol Pomorski.

Utrudnienie na A4, między węzłami Kraków Balice i Kraków Bielany, w miejscowości Kryspinów, km 405 (woj. małopolskie). Doszło tam do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. Zablokowana jezdnia w kierunku Rzeszowa.

Utrudnienie na S5, między węzłami Świecie Południe a Świecie Zachód, w miejscowości Terespol Pomorski, km 18 (woj. kujawsko - pomorskie). Samochód osobowy wypadł z drogi, zablokowany 1 pas w kierunku Gdańska.

W okresie Wszystkich Świętych, do 5 listopada, w pobliżu dróg krajowych w sąsiedztwie cmentarzy na Warmii i Mazurach, obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Służby przypominają, by nie jeździć na pamięć, obserwować znaki drogowe i stosować się do poleceń policjantów.

Na początku obwodnicy Gołdapi na odcinku drogi krajowej nr 65 o długości 600 m wprowadzony został zakaz zatrzymywania się oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Na obwodnicy Gołdapi w ciągu drogi krajowej 65 w pobliżu skrzyżowania z ul. Gumbińską został ustawiony dodatkowy znak wskazujący miejsca parkingowe. W Kowalach Oleckich na drodze krajowej nr 65 w sąsiedztwie cmentarza obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Podobnie na odcinku drogi krajowej nr 65 w Gąskach obowiązuje zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Na drodze krajowej nr 57 w sąsiedztwie cmentarza w Szczytnie policja kieruje ruchem.