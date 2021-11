W niedzielę doszło do 61 wypadków drogowych, w których zginęło 10 osób, a 77 zostało rannych - podsumowała Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze tego dnia zatrzymali 343 nietrzeźwych kierowców. Od piątku w wypadkach zginęło 18 osób. Zatrzymanych zostało 834 nietrzeźwych kierowców.

Policyjny patrol podczas kontroli drogowej przy Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Akcja "Znicz 2021" potrwa do 2 listopada / Albert Zawada / PAP

Policja minioną dobę podsumowała na Twitterze. Łącznie policjanci i policjantki interweniowali 21 069 razy. "Zatrzymaliśmy 737 sprawców przestępstw, w tym 343 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 197 poszukiwanych" - podała KGP.

"Na drogach doszło do 61 wypadków, w których zginęło 10 osób, a 77 zostało rannych" - przekazała Policja.

Policyjna akcja "Znicz". Wzmożone kontrole na drogach