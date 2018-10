Gdzie są korki? Jak dojechać w okolice cmentarzy? Jak kursuje komunikacja miejska w Twoim mieście? W RMF FM i na RMF24.pl ruszamy ze specjalnym wydaniem serowców drogowych. To tu znajdziecie ważne i przydatne informacje zarówno dla kierowców jak i dla pieszych. Naszych reporterów spotkacie m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Trójmieście, we Wrocławiu, w Łodzi, Szczecinie, Lublinie, Olsztynie, czy w Zakopanem.

Bartek Paulus





14:52

Na Mazowszu kierowcy mają problem na ekspresowej S8 w stronę Białegostoku. Tam po wjechaniu tira w bariery energochłonne przed węzłem Trojany zablokowana jest nitka na Podlasie i korek zaczyna się za Radzyminem. Ma już 6 km długości. Do normy wraca natomiast ruch na "7" między Płońskiem a Nowym Dworem Mazowieckim. Tam po zderzeniu dwóch ciężarówek trwa sprzątanie rozsypanego towaru i ruch odbywa się tylko jednym pasem.

14:38

Nawet 3 godziny mogą potrwać utrudnienia na dk 61. Na odcinku Pułtusk - Ostrołęka w miejscowości Różan (woj. mazowieckie) 2 auta osobowe zderzyły się z busem. W wypadku ranne zostały 2 osoby.

14:33

Na trasach Pomorza już wzmożony ruch, są też już korki. Obwodnica Trójmiasta stoi w kierunku Gdyni na wysokości Szadółek - zator już jest rozległy, nieznany pozostaje powód. Służby nie mają zgłoszeń, by doszło tam do wypadku. Wciąż też problemy na krajowej "siódemce" w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego, tam był wypadek z udziałem cysterny i wciąż są utrudnienia. Dobra wiadomość z tej trasy to dzisiejsze otwarcie fragmentu S7 między Koszwałami a Elblągiem.

14:28

Niestety, nie unikniecie korków jadąc tranzytami przez województwo śląskie. Powodem ograniczeń są roboty drogowe. Jeśli ktoś podróżuje krajową "jedynką" z północy na południe, to musi uważać w rejonie Kościelca pod Częstochową. Tam w miejscu, gdzie budowana jest autostrada, trasa nr 1 w obu kierunkach jest zwężona na odcinku kilku kilometrów. Jadąc dalej na południe krajową "jedynką" na kolejne zwężenie natkniecie się w Lędzinach. Jazda przez Katowice też oznacza kłopoty, bo droga nr 86 w Katowicach również jest przebudowywana.

(j.)