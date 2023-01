200 tysięcy osób oddało hołd Benedyktowi XVI podczas wystawienia jego ciała w bazylice Świętego Piotra. O 9:30 rozpocznie się pogrzeb emerytowanego papieża. Oczekuje się, że we mszy pogrzebowej weźmie udział 100 tysięcy wiernych. Będzie to pierwsza taka msza w dziejach Kościoła, gdyż urzędujący papież będzie chował swojego poprzednika. Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, gdzie przez sześć lat, do chwili beatyfikacji w 2011 roku, znajdował się grób Jana Pawła II, przeniesiony następnie do bazyliki Świętego Piotra. Wydarzenia z Watykaniu możecie śledzić w naszej relacji. Informacje są tu aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : / Fabio Frustaci / PAP/EPA 06:26 Będą też liczne delegacje Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Wśród nich moderator Centralnego Komitetu Światowej Rady Kościołów biskup Heinrich Bedford-Strohm.



Patriarchat Moskwy i całej Rusi będzie reprezentował drugi w kolejności hierarcha, czyli metropolita Antonii z Wołokołamska, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych.



Przybędzie delegacja rzymskiej wspólnoty żydowskiej, a także przedstawiciel wyznawców islamu z Włoch imam Yahya Pallavicini. 06:19 Zapowiedziano także obecność m.in. prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousy, prezydent Węgier Katalin Novak, królowej Zofii z Hiszpanii, pary królewskiej z Belgii - Filipa i Matyldy, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. 06:16 W mszy uczestniczyć będą dwie oficjalne delegacje - z Włoch, a także z Niemiec, czyli ojczyzny Benedykta XVI. W obu będą szefowie państw i rządów: prezydent Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni oraz prezydent Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Olaf Scholz. Obecność innych przywódców będzie mieć charakter prywatny. Będą wśród nich prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. 06:14 "W modlitwie gromadzę wszystkich i zawierzam ich Panu, abyśmy prowadzili życie godne Jego i Jego miłości" - te słowa pokazują, kim stał się emerytowany papież Benedykt XVI po swojej rezygnacji: duchowym "wsparciem" dla papieża Franciszka i dla świata. 06:07 O godz. 9.30 w czwartek na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpocznie się msza pogrzebowa Benedykta XVI. Po raz pierwszy w dziejach urzędujący papież będzie przewodniczył uroczystościom pogrzebowym swego emerytowanego poprzednika. Oczekuje się, że w mszy weźmie udział około 100 tysięcy osób. Przybędą przywódcy z ponad 30 krajów. Ceremonii towarzyszyć będą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. 05:53 Ciała emerytowanego papieża zostało w środę wieczorem złożone do cyprysowej trumny. Zgodnie z tradycją znajdą się w niej paliusze, które nosił jako arcybiskup Monachium, a potem biskup Rzymu, monety i medale z czasów jego pontyfikatu oraz rogito, czyli specjalny tekst opisujący jego posługę, zamknięty w metalowej tubie. Przed godziną 9:00 trumna z ciałem Benedykta XVI zostanie wyniesiona z bazyliki watykańskiej na plac św. Piotra, gdzie będzie odmawiany różaniec. 05:48 Kilkadziesiąt osób ustawiło się w czwartek około 5 rano przed barierkami na via della Conciliazione, aby uczestniczyć we mszy pogrzebowej papieża Benedykta XVI. Wejście na plac św. Piotra ma rozpocząć się o godz. 6. Ulice prowadzących na plac św. Piotra zostały zamknięte; są strzeżona przez oddziały policji i wojskowych. Zobacz również: Czerwona strefa bezpieczeństwa wokół Watykanu. Dziś pogrzeb Benedykta XVI

