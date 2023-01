09:06

W rogito, czyli dokumencie włożonym do trumny Benedykta XVI w chwili jej zamknięcia w środę wieczorem i opisującym jego papieską posługę, przypomniano jego walkę z pedofilią w Kościele - podała agencja Ansa.



"Walczył stanowczo z przestępstwami popełnionymi przez przedstawicieli duchowieństwa przeciwko małoletnim i słabym nawołując stale Kościół do nawrócenia, do modlitwy, do pokuty i oczyszczenia" - to fragment z rogito, zamkniętego w metalowej tubie i włożonego do trumny emerytowanego papieża. Tekst napisano po łacinie.

09:02

"Papież Jan Paweł II i Joseph Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, tworzyli doskonały tandem" - podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM kard. Gerhard Müller, bliski współpracownik i przyjaciel zmarłego papieża-seniora. Jak mówił, Jan Paweł II to dla niego "Polak wszechczasów", a Benedykt XVI - jeden z największych intelektualistów wśród papieży. "Dla mnie ten tandem: Joseph Ratzinger - Karol Wojtyła to też model relacji polsko-niemieckiej" - wskazał kard. Müller.

08:58

Bazylika Świętego Piotra w Watykanie od rana spowita jest we mgle, co tworzy symboliczny obraz. I choć temperatura nie jest wysoka, to na zmarzniętych twarzach wiernych, oczekujących na głównym placu na mszę pogrzebową emerytowanego papieża Benedykta XVI, widać zarówno skupienie jak i entuzjazm.

Wśród zgromadzonych jest wielu Polaków.

Niedaleko od ołtarza powiewa samotna niemiecka flaga, co kontrastuje nieco z tym, co działo się tu podczas pogrzebu św. Jana Pawła II. Widoczny jest również transparent z napisem: "Danke, Benedikt".

/ MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

08:48

Trumna z ciałem emerytowanego papieża Benedykta XVI została wyniesiona z watykańskiej bazyliki Świętego Piotra na plac, gdzie o godzinie 9.30 rozpocznie się msza pogrzebowa pod przewodnictwem Franciszka. Na placu zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób.

Do rozpoczęcia mszy odmawiany będzie różaniec.

08:32