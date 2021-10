Trybunał Konstytucyjny wrócił do rozpatrywania wniosku premiera w sprawie uznania wyższości konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. Rozprawa została wznowiona o godzinie 10:00. Dziś o godz. 17:15 poznamy wyrok, który może postawić pod znakiem zapytania udział Polski w europejskim wymiarze sprawiedliwości, a szerzej - nawet członkostwo w Unii.

W czwartek TK ma powrócić do sprawy wyższości prawa unijnego nad krajowym / Tomasz Gzell / PAP

Napięcie w stosunkach na linii Polska - Unia Europejska podniósł w środę kolejny wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości.



Decyzja TSUE pozwala na podważenie orzeczeń każdego z sędziów, powołanych z udziałem obecnej KRS w ciągu ostatnich trzech lat. Dziś jest ich już ponad 1000, a każdy mógł wydać od kilkuset do kilku tysięcy różnej rangi postanowień.

Mówiąc obrazowo chodzi o decyzje co 10. z orzekających dziś sędziów, które nie tylko mogą być uznane za niebyłe czy bezprawne, ale też dadzą podstawy do uzyskania odszkodowań za wadliwe rozpatrzenie.

Chodzi zaś o wyroki wszelkiego typu - od karnych przez cywilne, rozwody, majątkowe i administracyjne, w których poza odszkodowaniami trzeba też np. zwrócić zasądzone przez niewłaściwie obsadzone sądy kary.

Dla sądów oznaczałoby to katastrofę, dla ich klientów - wydłużenie czasu rozpatrywania spraw. Dla państwa zaś to po prostu kompromitacja - zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

TK ma powrócić do sprawy wyższości prawa unijnego nad krajowym

Trybunał Konstytucyjny już kilka razy zajmował się wnioskiem premiera, dotyczącym wyższości prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej.

Mateusz Morawiecki skierował taki wniosek do TK po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z początku marca odnoszącym się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego.



"Nie ma mowy o wycofaniu wniosku do TK o wyższości prawa europejskiego nad krajowym" Michał Dukaczewski, Piotr Szydłowski / RMF FM

Choć to już kolejna rozprawa, wydanie wyroku dziś wcale nie jest pewne.

Odroczenie przedłużyłoby i pogłębiło i tak już ogromne napięcie w stosunkach Polski z władzami Unii - przypomina nasz dziennikarz Tomasz Skory.

Upraszczając, sytuacja wygląda dziś tak, że jak długo Komisja Europejska nie będzie pewna, że Polska respektuje orzeczenia unijnego Trybunału Sprawiedliwości, tak długo nie wyrazi zgody na nasz Krajowy Plan Odbudowy i przekazanie Polsce ogromnych środków z Funduszu Odbudowy.

Jeśli Trybunał w końcu zakwestionuje działanie europejskich przepisów w Polsce, Komisja prawdopodobnie wyłączy Polskę z tego mechanizmu. To z kolei może wywołać niekontrolowany wybuch niechęci do Unii w kraju. Politycy prawicy już dali kilka próbek takich działań, a argument "nic z tej Unii nie dostajemy" bardzo by je pobudził.

Odpowiedzią Komisji mogą być jeszcze większe naciski na jednolite rozumienie praworządności we wszystkich krajach Unii i nakręcanie spirali napięć będzie już nieuchronne.

W efekcie zaś Polska może się znaleźć nie tylko na marginesie, a wręcz poza Unią Europejską.

Wyrok, który na długo przesądzi o relacjach Polski z Unią

Na wyrok Trybunału Konstytucyjnego czeka Komisja Europejska.

To będzie ważne dla Brukseli rozstrzygniecie, gdyż jak mówią rozmówcy dziennikarki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borgnion, w tej sprawie chodzi o najistotniejszą kwestię - sedno UE, czyli prymat unijnego prawa nad krajowym. Dużo będzie zależało od tego wyroku, a także od tego, jakie wobec niego stanowisko zajmie rząd - mówili rozmówcy naszej reporterki w KE.

W Brukseli słychać głosy, że ważne jest: "co premier zrobi z wyrokiem". W niektórych krajach TK także orzekały o prymacie konstytucji nad prawem unijnym, ale wyroki TSUE były wykonywane. Chodzi więc o to, jak w praktyce polskie władze zamierzają stosować się do wyroku TK.

W Brukseli mówi się, że to może być najistotniejszy dotychczas wyrok, który na długo przesądzi o relacjach Polski z Unią.