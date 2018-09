"To policzek wymierzony wszystkim sędziom w Polsce: ‘jeśli będziecie podejmować decyzje niewygodne dla władzy, to będziecie mieli kłopoty’” - tak przesłuchanie sędzi Ewy Maciejewskiej przed rzecznikiem dyscyplinarnym opisał jej pełnomocnik mec. Patryk Radzimierski. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w sierpniu skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne: pytała mianowicie, czy nowe przepisy dyscyplinarne nie zagrażają sędziom, którzy np. orzekną niezgodnie z interesem Skarbu Państwa. Zastępca rzecznika dyscypliny sędziowskiej, który wezwał sędzię Maciejewską na przesłuchanie, również na dzisiaj wezwał sędziego Bartłomieja Przymusińskiego – a to w związku z jego wypowiedziami krytykującymi reformę sprawiedliwości.

Demonstracja poparcia dla przesłuchiwanych sędziów przed siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie (zdjęcie po lewej: fot. Jakub Kamiński/PAP, po prawej: fot. Tomasz Skory/RMF FM) /PAP /RMF FM

