Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło decyzję o zwróceniu się do rządu, by skierował on wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o ustosunkowanie się do niedawnego orzeczenia TSUE. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać unijne prawo. Chodzi o brak możliwości odwołania się przez sędziów od negatywnej decyzji KRS.

