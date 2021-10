Eurodeputowani najważniejszych frakcji Parlamentu Europejskiego wydali oświadczenia, w którym surowo krytykują orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Instytucja orzekła, że polskie prawo ma wyższość nad prawem unijnym. "Bezprawny polski Trybunał Konstytucyjny skierował kraj w stronę polexitu" - stwierdził eurodeputowany Europejskiej Partii Ludowej Jeroen Lenaers.

Obrady Trybunału Konstytucyjnego oglądane na ekranie telefonu przed siedzibą instytucji w Warszawie. / Radek Pietruszka / PAP

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wszystkie kwestionowane przez premiera zapisy unijnego traktatu są niezgodne z konstytucją. Tym samym sędziowie stwierdzili, że prawo krajowe jest nadrzędne względem prawa europejskiego.

Dowiedz się więcej: Wyższość konstytucji nad prawem unijnym. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok

Rozmówcy korespondentki RMF FM w Brukseli Katarzyny Szymańskiej-Borginon w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) podkreślają jednak, że wyrok TK nic nie zmienia. Polskę nadal obowiązuje zasada wyższości prawa unijnego nad krajowym.

Trybunał Sprawiedliwości UE nie unieważni swojego kilkudziesięcioletniego orzecznictwa tylko dlatego, że polski rząd wytworzył konflikt z TSUE - usłyszała nasza dziennikarka.

"Polski rząd w trudnym położeniu"

Rozmówcy korespondentki RMF FM podkreślają, że to przede wszystkim polski rząd znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Chodzi o to, że albo Rada Ministrów będzie musiała zignorować to orzeczenie, albo będą niesłychanie trudne dla Polski konsekwencje międzynarodowe.

Komisja Europejska natomiast będzie teraz analizować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest wykluczone, że podobnie, jak w przypadku Niemiec, KE rozpocznie przeciwko Polsce postępowanie o naruszenie unijnego prawa, które może zakończyć się pozwem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Niemczech TK podważył prawo UE w sprawie programu skupu obligacji przez europejski bank centralny.