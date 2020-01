Dość niespodziewany obrót przyjęła wizyta sędziego Pawła Juszczyszyna w Kancelarii Sejmu, gdzie we wtorek miał zapoznać się z listami poparcia do KRS. Jak się okazało, przełożony sędziego z Olsztyna, cofnął mu delegację do Warszawy.

Sędzia Paweł Juszczyszyn w drodze do Kancelarii Sejmu / Marcin Obara / PAP

Taką decyzją prezes Sądu Apelacyjnego w Olsztynie Maciej Nawacki zablokował zapoznanie się sędziego Pawła Juszczyszyna z listami poparcia do KRS.



Paweł Juszczyszyn pojawił się przed budynkiem Kancelarii Sejmu zaraz po godzinie 9. Czekała tam na niego grupa kilkunastu osób, które miały transparenty z napisem m.in. "Wspieramy niezależnych sędziów".



Z sędzią spotkała się szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.





Sędzia jedzie do Warszawy

Wtorkowy wyjazd sędziego Pawła Juszczyszyna do Warszawy był możliwy, bo wcześniejsza decyzja prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka nowej KRS Macieja Nawackiego ws. zakazu podróży do stolicy, została cofnięta. Jednak jak się okazało, Maciej Nawacki wydał jednak zakaz delegacji. A pismo z tą informacją we wtorek dotarło do Kancelarii Sejmu. Poinformowała o tym sędziego Pawła Juszczyszyna jej szefowa Agnieszka Kaczmarska.



Sprawa ujawnienia list poparcia dla kandydatów do tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa toczy się od 20 listopada.

O co w tym wszystkim chodzi?

Sędzia Paweł Juszczyszyn zażądał pod koniec listopada ujawnienia list poparcia kandydatów do KRS, rozpoznając apelację w Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wyrok w tej sprawie w pierwszej instancji wydał sąd w Lidzbarku Warmińskim - a orzekał tam sędzia, którego kandydatura przekazana została prezydentowi właśnie przez nową KRS. Rozpoznając apelację, Paweł Juszczyszyn uznał, że konieczne jest rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową Radę był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji.



Odwoływał się w tej kwestii do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada, który poddał w wątpliwość niezależność nowej KRS od władzy politycznej.

Na postanowienie sędziego Juszczyszyna Kancelaria Sejmu - która od miesięcy, mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, odmawia ujawnienia list poparcia do nowej KRS - odpowiedziała wnioskiem o uchylenie postanowienia.

Jak informowała wówczas rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska: "Kancelaria Sejmu uzasadniła swój wniosek, argumentując, że udostępnienie sądowi żądanych wykazów prawdopodobnie mogłoby narazić Kancelarię Sejmu na odpowiedzialność administracyjną oraz cywilnoprawną z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych obywateli".

Ostatecznie sędzia Paweł Juszczyszyn zdecydował, że 21 stycznia osobiście, w Kancelarii Sejmu, zapozna się z listami osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Te plany miała pokrzyżować decyzja prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie - i członka nowej KRS - Macieja Nawackiego, który nie wydał Pawłowi Juszczyszynowi delegacji na służbowy wyjazd.



"Pan sędzia Juszczyszyn zażądał informacji od Kancelarii Sejmu, a ja w tej sytuacji jestem związany uchwałą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która stwierdziła wprost, że tego rodzaju żądanie jest niezasadne. Nie stanowi tym samym sytuacji czynności orzeczniczej. Sędzia Juszczyszyn nie zajmuje się sprawą o powołanie sędziego sądu w Lidzbarku i nie wolno mu naruszać prerogatywy prezydenta co do powołania sędziego z Lidzbarka. Jakbym mu wydał tę delegację, to bym się przyczynił do realizacji deliktu dyscyplinarnego i złamania konstytucji" - wyjaśniał sędzia Nawacki w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Co zobaczy sędzia?

Kancelaria Sejmu zamierza pokazać sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi tylko listy poparcia obywateli dla jednej z kandydatek. Chodzi o sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Teresę Kurcyusz - Furmanik. Pozostali kandydaci przedstawili listy z podpisami innych sędziów i to one budzą wątpliwości. W tym gronie jest np. sędzia Maciej Nawacki - czyli prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie.