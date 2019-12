"Gdybym miał wykonać to polecenie, zwróciłbym się o jego zmianę, a jeśli to nie przyniosłoby skutku - poprosiłbym o wyłączenie z postępowania" - tak prokurator Dariusz Korneluk, członek stowarzyszenia Lex Super Omnia, komentuje najnowsze zalecenia Prokuratora Krajowego. Wczoraj Bogdan Święczkowski polecił prokuratorom, by zgłaszali przypadki sędziów, kwestionujących status sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych powołanych przez nową KRS.

