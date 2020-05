Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przeszło do wysłuchiwania oświadczeń 10 sędziów chcących kandydować na stanowisko I prezesa SN. Każdy z "kandydatów na kandydatów" dostał kwadrans, by opowiedzieć o swojej wizji kierowania Sądem Najwyższym. Niektórzy - tzw. starzy sędziowie SN - wykorzystali jednak ten czas, by m.in. ostrzec przed lekceważeniem procedur. Nie obeszło się bowiem bez tarć.

