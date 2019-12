Senacka komisja spraw zagranicznych i Unii Europejskiej omawia ewentualne skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada dla polskiego porządku prawnego. Trybunał wydał wyrok w sprawie niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. TSUE uznał, że to Sąd Najwyższy powinien badać niezależność Izby Dyscyplinarnej i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Jeśli uzna, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności, może przestać kierować do niej sprawy dotyczące stanu spoczynku sędziów.

