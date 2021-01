Grupa członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa chce odwołania przewodniczącego Leszka Mazura. Swój wniosek tłumaczą "utratą zaufania". Rada chce również pozbawić funkcji rzecznika prasowego Macieja Miterę.

Były już przewodniczący KRS, sędzia Leszek Mazur / Radek Pietruszka / PAP

To między innymi konsekwencja serii naszych publikacji, w których ujawniliśmy, jak niektórzy członkowie Rady drenowali jej budżet przez zwoływanie - w nieznanej dotąd skali - zdalnych posiedzeń komisji. Pobierali za to dodatkowe pieniądze.



Leszek Mazur zablokował budżet i ujawnił w trybie dostępu do informacji publicznej - protokoły posiedzeń. Dzięki temu ujawniliśmy np., że kilka posiedzeń członków komisji bibliotecznej, kosztowało więcej niż roczny budżet na zakup książek.



Ujawnieniem protokołów zbulwersowany był jeden z głównych beneficjentów sędzia Maciej Nawacki, a także wiceszef Rady - poseł PiS - Arkadiusz Mularczyk.



Za współpracę z Radą podziękował już - przed formalnym odwołaniem - rzecznik Rady - sędzia Maciej Mitera.







Pandemiczne drenowanie budżetu w nowej KRS, czyli jak dorabiali niektórzy członkowie

Grupa członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa znalazła sposób na łatwe dorobienie do pensji - informowaliśmy w połowie grudnia ubiegłego roku.

Chodziło o pobieranie dodatkowych diet za pracę w komisjach działających przy KRS. Pięć z nich od lat zwoływano wyłącznie przy okazji posiedzeń plenarnych Rady, ale od lipca zaczęły obradować również w innych terminach.



Dlaczego? Bo w czerwcu weszła w życie pandemiczna uchwała, która umożliwiła zdalne obrady. Jako pierwszy o sprawie poinformował "Dziennik Gazeta Prawna". Według informacji gazety od lipca odbyło się 18 dodatkowych posiedzeń różnych komisji, za które ich uczestnikom wypłacono ponad 120 tysięcy złotych.



Jak ujawnił w grudniu nasz dziennikarz Patryk Michalski, skala tego procederu była jednak większa.



W ciągu niespełna pięciu miesięcy zwołano łącznie aż 26 posiedzeń komisji: bibliotecznej oraz ds. ochrony danych osobowych, reformy wymiaru sprawiedliwości, kontaktów międzynarodowych i etyki - pisaliśmy w połowie grudnia.

To oznacza, że łączny koszt dodatkowych posiedzeń powinien być wyższy - ponad 160 000 złotych, jednak przewodniczący Leszek Mazur zablokował wypłatę 51 diet za 7 posiedzeń na łączną kwotę ponad 49 000 złotych.

Rekordziści - sędziowie Dariusz Drajewicz i Maciej Nawacki - w taki sposób dorobili sobie ponad 20 000 złotych brutto.