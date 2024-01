Były wiceminister spraw zagranicznych Piotr W. w rękach funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych.

Piotr W. / Piotr Nowak / PAP

Zatrzymanie Piotra W.

W środę lubelscy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Piotra W., pełniącego w latach 2019-2023 stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Do zatrzymania doszło na terenie województwa mazowieckiego.

"W miejscu zamieszkania osoby zatrzymanej przeprowadzono przeszukanie mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych mogących mieć znaczenie w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym" - poinformowało CBA.

W komunikacie czytamy, że - jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego - Piotr W. w ramach powierzonych obowiązków, odpowiadając m.in. za problematykę konsularną oraz nadzorując zadania wykonywane przez Departament Konsularny, przekroczył swoje uprawnienia poprzez naruszenie obowiązujących w resorcie spraw zagranicznych procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów.

Ponadto Piotr W. ma zarzuty za podejmowanie nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyspieszenia procedur wizowych oraz udostępnienia osobie nieuprawnionej informacji objętych tajemnicą służbową.

Wobec byłego wiceministra spraw zagranicznych zastosowano wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. złotych.

Śledztwo w sprawie afery wizowej

Śledztwo w sprawie afery wizowej prowadzą funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Postępowanie przygotowawcze dotyczy m.in. składania obietnic udzielenia korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń na pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polski dla cudzoziemców, a także bezprawne wywieranie wpływu na przebieg procedury wydawania przedmiotowych pozwoleń przez osoby pełniące funkcje publiczną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W tej sprawie zarzuty otrzymało już łącznie 9 osób.

Zobacz również: Wniosek o wotum nieufności dla Bartłomieja Sienkiewicza przepadł

Afera wizowa w Polsce

31 sierpnia ubiegłego roku ówczesny premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra W. z funkcji sekretarza stanu w MSZ . Resort dyplomacji uzasadniał wtedy, że powodem tej decyzji był "brak satysfakcjonującej współpracy".

Na początku września ub.r. "Gazeta Wyborcza" napisała, że Piotr W., odpowiedzialny wówczas w MSZ za sprawy konsularne i wizowe, okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Według gazety zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tys. pracowników. Dziennik napisał, że "z nieoficjalnych informacji wyłania się jednak obraz afery korupcyjnej, która umożliwiała napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekrutacyjnych".

Portal Onet podał potem, że "ściągani przez ekipę Piotra W. Hindusi udawali ekipy filmowe z Bollywood", a za przerzucenie do Ameryki każdy płacił 25-40 tys. dol. Według portalu jedna z grup przyjechała do Polski po naciskach wiceministra, a potem udała się do Meksyku. Stamtąd próbowała się przedostać do USA, po czym amerykańskie służby ostrzegły polskie władze o stworzonym w ten sposób kanale przerzutowym nielegalnych imigrantów.

Szef resortu dyplomacji zdecydował m.in. o przeprowadzeniu kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym MSZ oraz wszystkich placówkach konsularnych RP oraz o zwolnieniu ze stanowiska dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w MSZ Jakuba Osajdy.